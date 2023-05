Mentiras, asesinato e infidelidad: qué hay detrás de Siempre Fiel, el thriller que se toma el streaming

“El castigo del mentiroso no es que no le crean, sino que no es capaz de creer en nadie”. Aquella frase del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw es la encargada de introducir la historia de Bodil Backer, una jueza de familia que parece tener una vida ideal, con un puesto laboral bien remunerado y una familia aparentemente bien constituida.

Pero no todo es lo que parece. Las cosas comienzan a complicarse cuando Backer y su mejor amiga Isabel emprenden un viaje de fin de semana para descansar y asistir a la charla de un popular filósofo. Un plan que nunca estuvo destinado a cumplirse. En realidad, las mujeres construyeron dicha coartada para sumergirse en sus respectivas aventuras extramaritales sin levantar sospecha en sus familias.

Siempre fiel (Netflix)

El caso de Isabel es mucho más complicado: su marido es un celópata que incluso instaló un GPS en su celular, a sus espaldas y con la intención de conocer todos sus movimientos. Por eso decide utilizar un teléfono prepago durante la escapada y confiar en que Backer se encargará de enviarle fotografías y mensajes a los esposos de ambas, y así creyeran que estaban juntas en su casa de veraneo, tal y como lo habían planeado.

Al principio las cosas iban bien, cada una ocupada en sus propios asuntos. Hasta que Isabel, presionada para regresar adelantadamente a su casa, desaparece sin dejar rastro alguno. Y sin haber pisado nunca la casa donde, supuestamente, pasó los días con Backer. ¿Cómo afrontar a la policía sin que la reputación de ambas quedase al descubierto? ¿De qué forma puede sostenerse una mentira que se salió de las manos?

Siempre fiel (Netflix)

Estrenada en los cines neerlandeses en diciembre del año pasado, Siempre fiel, el más reciente trabajo del director André van Duren, arribó en los últimos días como una de las novedades extranjeras más llamativas de Netflix. Y así lo han reafirmado los usuarios de la plataforma, donde la película ya figura dentro de los primeros puestos de los contenidos más reproducidos a nivel mundial.

Y aunque las cifras han estado de su lado, la realidad es que la crítica no se mostró del todo convencida con sus atributos narrativos. Aun así, diversos medios han destacado el rol que este y otros contenidos han jugado a la hora de ampliar la oferta y variedad de países de los que provienen.

Un filme sobre la mentira

Su nombre es bastante reconocido en el cine neerlandés contemporáneo. Rumbo a Inglaterra y La furia son algunos títulos que han alcanzado el éxito y reconocimiento de la industria local, y Siempre fiel no fue la excepción. De hecho, y tras haber vendido más de 100 mil entradas, fue galardonada con el premio Golden Film, que destaca los estrenos más taquilleros en los Países Bajos.

En una entrevista con el medio Filmkrant, Van Duren compartió más detalles sobre la producción de su último largometraje. Sobre el origen de la historia, el director comentó que el punto de inicio de la narración estuvo en una conversación con Paul Jan Nelissen, coescritor del filme. En la entrevista, el neerlandés confesó que el personaje de Bodil Backer tiene algo de inspiración en la esposa de su colega, e incluso de la suya.

Siempre fiel (Netflix)

“La idea una vez vino de Paul Jan, cuya esposa se fue un fin de semana con una amiga a un viaje cultural. Ahí tuvo un pensamiento, no por celos, sino como guionista: ‘¿harán lo que dicen realmente?’, y lo vio como un punto de partida para una película. Consideramos varias profesiones para el personaje principal Bodil. Le sugerí que fuera juez de familia. Después de todo, cuando ha presentado tantos divorcios, ¿no es mejor salvar su matrimonio con un viaje que no moleste a nadie? Mi esposa es juez de familia, así que conozco la arena. Al comienzo de la película, Bodil es amenazada en la corte por un hombre después de un pronunciado divorcio. Mi esposa también ha sido insultada”, explicó el cineasta.

La elección de la profesión de la protagonista también tiene una justificación más profunda, pues, a los ojos de Van Duren, es un campo donde la búsqueda de la verdad en lo laboral se conflictúa particularmente con la mentira en lo que concierne a la vida personal. “La verdad es complicada, especialmente en el derecho de familia. Como juez de familia, tienes que ceder, sortear el lío caliente. En ese sentido, Bodil es un personaje principal muy brabante. Según las reglas calvinistas, siempre es mejor decir la verdad. Pero la verdad es muy dura. La pregunta es si eso te hará más feliz. La verdad puede destruir más que las mentiras. Si siempre dijeras la verdad, no te quedarían amigos. ¡Y tampoco familia!”.

En dicha conversación, el director también comentó que el Fondo Fílmico de su país dudó a la hora de respaldar la producción. ¿El motivo? “Una de las críticas de la consultora del Fondo Fílmico, que finalmente no apoyó la película, fue: ‘¿Esa mujer no está teniendo un buen matrimonio? No está claro por qué está haciendo trampa’. Tenía que haber una motivación, pero no queríamos eso. ¿Por qué una mujer tiene que tener un problema cuando engaña? Bodil tiene un matrimonio excelente. Y un hombre muy agradable”, explicó el director.

Siempre fiel (Netflix)

También aprovechó la instancia para reflexionar en torno a la relación innata que existe entre la ficción y la acción inevitable de mentir. “Un cineasta inventa un mundo entero. Bracha van Doesburgh (actriz que encarna a Bodil) vive en Haarlem, no en Ámsterdam (…). Conduce un coche muy bien pensado y es propietaria de una casa en la playa que nadie en los Países Bajos tiene. Esa casa no está junto al mar, también es mentira. Mentimos con que entramos en el Kursaal del casino de Ostende, y es mentira que la conferencia se filmaba en una sala de Ámsterdam. Así que manipulas y mientes de todos modos. Y luego esperas que todos caigan en la trampa”.

“Es por eso que también hicimos un thriller realista. Hay una escena en la que Bodil le tiene mucho miedo a su marido Milan. Está en la cama, la tranquiliza. Pero ya sabemos lo que Bodil piensa: ‘no confío en ti’. Lo filmamos deliberadamente con lentes normales. Cuando filmas eso con una lente gran angular, desde un punto de vista más bajo, haces que Milán sea más amenazante. Lo que pones con demasiados recursos cinematográficos o música de cine, se siente menos real. Un thriller se trata de cómo dosificas la tensión y el miedo”, concluyó.

Las dudas de la crítica

El éxito en cuanto a las cifras no siempre es sinónimo de calidad cinematográfica, y los críticos especializados lo saben. Y a pesar de que Siempre fiel continúa forjando su popularidad en la plataforma, la evaluación de la prensa especializada no ha sido del todo positiva.

El comentario del sitio No es cine todo lo que reluce señala la falta de empatía de los personajes como uno de los aspectos que no terminan de cuajar dentro de la historia. “Es curioso que los dos personajes protagonistas, Bodil (Bracha van Doesburgh) e Isabel (Elise Schaap), son tan egoístas y planean todo con tanta premeditación que es complicado ponerse de su lado, pero sus maridos tampoco son dos personajes a los que podamos coger simpatía, sacando a la luz sus pertinentes lados oscuros. Aquí todos los personajes parecen adentrarse en un abismo, y la ausencia de alguno por el que sintamos apego o emoción aleja la historia de nosotros, siendo difícil mostrar un cierto interés ante el devenir de los acontecimientos, aunque algún giro ayuda a que no perdamos completamente el interés al generar algo de tensión y que queramos saber al menos hacia donde nos lleva el final de la película”, señalan.

Siempre fiel (Netflix)

En Flimelier, también apuntan a las actuaciones como uno de los aspectos que pudieron mejorar a la ficción. “Van Doesburgh ofrece una actuación contenida como protagonista. Me recordó, en varios puntos, a la actuación de Carice van Houten en el gran thriller sexual Instinto. Es una actuación que toma tiempo para conectar con el público, principalmente por la frialdad con la que el personaje enfrenta diversas situaciones, pero que pronto revela cada vez más humanidad en sus sentimientos. Parece una actuación fácil, pero tiene algunas complejidades agradables”.

Aun así, valora la resolución del conflicto: “Y el final es satisfactorio: aunque es algo descifrable, pudiendo arruinar todo lo sucedido cuando aún faltan unos 30 minutos para que termine el largometraje, Siempre fiel logra mantener al público atrapado en la trama sobre traiciones, mentiras y asesinatos. Dadas las cosas tan malas que Netflix está entregando últimamente, ver un thriller interesante, incluso con su guión básico y algunas fallas en su manejo, es al menos gratificante”.

La opinión de la prensa anglosajona no es muy diferente. Por ejemplo, Decider la describe como “un intento medianamente decente de crear algo de suspenso paranoico mientras Bodil olfatea los secretos de los demás mientras trata de ocultar el suyo propio, pero el esfuerzo es frustrantemente genérico y cada vez más absurdo a medida que los desarrollos se vuelven revelaciones y las revelaciones se vuelven giros, cada uno más ridículo que el último. Y luego los personajes clave explican todos los problemas y todos viven felices para siempre, excepto la audiencia”.