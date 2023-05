Pedro Pascal revela que solo pone la voz para The Mandalorian y no viste el traje

El actor chileno Pedro Pascal detalló que solo pone la voz para su popular rol protagónico en The Mandalorian, la serie emitida en la plataforma Disney +, basada en el universo de Star Wars.

Pascal participó en una mesa redonda convocada por el medio especializado The Hollywood Reporter. Ahí detalló que solo actuó con el traje del cazarrecompensas en los primeros capítulos, pero que en las temporadas más recientes solo se ocupó de la voz de Din Djarin.

Es decir, mientras él trabajaba la voz, en el set eran los dobles de acción los que realizaban la mayoría de las escenas de riesgo que se pueden ver en el filme.

“Hubo una gran cantidad de experimentación, estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en los cuatro meses”, señaló Pascal.

“Pero yo estaba en eso. Yo estaba en ella una cantidad significativa, una cantidad elástica. Pero ahora lo hemos descubierto, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa”, añadió el actor.

La decisión de solo grabar la voz, le permitió a Pascal tener el tiempo para protagonizar The last of us, la aclamada serie basada en el videojuego homónimo. Pero en el universo de Star Wars, no es primera vez que ocurre. El caso de Darth Vader es emblemático; en la trilogía original el traje era vestido por David Prowse, mientras que la voz era grabada por James Earl Jones. Incluso, en El regreso del Jedi, fue el actor Sebastian Shaw quien interpretó a Vader en la escena final en que Luke le quita la máscara.

Por estos días, Pedro Pascal prepara su rol en la secuela de Gladiador, de Ridley Scott, lo que explica su ausencia del Festival de Cannes para la promoción de Extraña forma de vida, el western queer dirigido por Pedro Almodóvar.