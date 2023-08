Chris Noth deslegitima acusaciones de agresión sexual: “Son categóricamente falsas”

Y sacó la voz. El actor estadounidense Chris Noth, una de las estrellas de la serie Sex and the City, habló por primera vez a la ola de acusaciones de agresión sexual que irrumpieron en su contra hace un tiempo.

Los hechos se sitúan en Los Ángeles y Nueva York, en 2004 y 2015, donde dos mujeres habrían sido las víctimas. Tras la publicación de sus testimonios en The Hollywod Reporter, se sumaron otras tres denunciantes.

En 2021, tras las dos primeras revelaciones, Noth fue desvinculado de la serie The Equalizer y su participación en la secuela And Just Like That, de precisamente Sex and the City, fue borrada.

Chris Noth habló sobre sus acusaciones de agresión sexual

En entrevista con USA Today, Noth les restó mérito y legitimidad a las acusaciones, vinculándolas a episodios de infidelidad a su esposa, las cuales definió como un “error”. Además, las definió como “consentidas”.

“Me aparté de mi esposa y eso fue devastador para ella, no es una imagen muy bonita. Pero esto no es un crimen”, señaló en la entrevista, para luego agregar que se trataba de denuncias “categóricamente falsas”.

“Estas historias podrían ser de hace 30 años o 30 días. No, siempre significa no. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos”, agregó.

Bajo su criterio “no hay nada que pueda decir para hacer cambiar la opinión de alguien. Suena a la defensiva. Pero no lo estoy. No hay un tribunal penal. No hay juicio penal. No hay nada donde pueda subir a un estrado y decir mi historia, conseguir mis testigos”, señaló sobre la ausencia de procesos judiciales en su contra.

“Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé bien por qué están saliendo ahora, pero sí sé una cosa: no agredí a estas mujeres”, agregó.