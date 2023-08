En marzo pasado, a través de su cuenta de Instagram, una mujer de 27 años que en la plataforma se hace llamar Grapevinegirl Arias realizó una serie de denuncias contra el actor Willy Semler (64). Entre ellas, lo acusa de violencia psicológica y sexual.

“En diciembre me enteré de que estaba embaraza de Willy, tengo cuatro meses”, señaló en esa oportunidad.

La denuncia la puso el 20 de marzo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, y el 23 de marzo en la 1° Comisaría de Stgo, por violencia psicológica.

Casi cinco meses después, el actor ha respondido al caso.

Willy Semler ante denuncia de violencia sexual y psicológica: “La niego rotundamente, yo no he dicho nunca ni un piropo en la calle”

“La investigación está en curso por la denuncia, no he sido formnalizado, la cosa está en tribunales y estamos esperando la resolución del Fiscal para ver cómo sigue el asunto”, partió diciendo en el espacio Not News, de Nicolás Larraín.

“Había una relación de amistad y algo que estimula a esta persona a hacerme la denuncia e base a nada, en base a especulaciones y muchas cosas que no son del todo comprobable ni del todo fiables. He puesto a disposición de Fiscalía todos mis antecedentes”.

“Yo no tengo redes sociales… Fui el último en enterarme. Me llamó un amigo.’¿Oye qué es esto que estás hablando?’. Ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, sin mencionar a nadie, y tuve que armarme para lo que venía”, comentó.

“Deslealtad de amigos. Todos los lugares donde estaba trabajando, muy selectamente… Nada le hizo caso a las redes sociales hasta que el asunto salió en la prensa”, admitió sobre las consecuencias laborales que tuvieron las acusaciones.

“Yo soy un tipo del siglo 20, educado como caballero, con una timidez patológica, con decirte que yo nunca he dicho un piropo en la calle, porque me es incómodo, porque para qué decir un piropo… Obvio que niego rotundamente todas las acusaciones. Estoy muy tranquilo al decirlo. No es para nada mi caso”.

Después, agregó tener “antropofobia”, o sea, “le tengo fobia al ser humano, soy muy solitario”.

Consultado por el supuesto embarazo de la involucrada, aseguró: “Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua, no hay problema en cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido. No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será”.