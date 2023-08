“Un sabio” y “un inspirador”: Gastón Soublette obtiene el Premio Nacional de Humanidades 2023

El destacado pensador nacional Gastón Soublette (96) acaba de ser anunciado por el Ministerio de Educación como el flamante Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2023.

Según indicó el ministro Nicolás Cataldo, la decisión se adoptó en forma unánime por los integrantes del jurado, tras deliberar por cerca de una hora: “Ésta es una decisión que hemos tomado por unanimidad y hemos basado nuestra decisión considerando su condición de filósofo, de esteta, musicólogo y maestro de la cultura tradicional chilena”.

En su acta, el jurado destacó que “Gastón Soublette es un estudioso de las humanidades, es un humanista que ejerce tanto el rol crítico del conocimiento como el valor del saber humano en su relación con la naturaleza, un sabio necesario en los tiempos que vivimos, un inspirador que reúne distintas disciplinas con la autoridad que pocos tienen”.

03.05.2019 ENTREVISTA A GASTON SOUBLETTE FILOSOFO, MUSICOLOGO Y ESTETA FOTO: JUAN FARIAS. LA TERCERA LUIS GASTON SOUBLETTE ASMUSSEN - RETRATOS

En tanto, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo al respecto: “Gastón Soublette es un imprescindible del pensamiento en Chile. Sus conocimientos van desde la cultura popular hasta la filosofía. Desde la cosmovisión mapuche, a la herencia de los saberes orientales. Su voz ha sabido leer los tiempos y sus protagonistas, acompañando a Violeta Parra para crear las partituras de sus obras y reflexionando sobre Cristo, la Iglesia y las inequidades no resueltas de nuestra sociedad. Sin duda se trata de un hombre notable, de saberes generosos que ha dedicado a la docencia una parte importante de su vida, formando a hombres y mujeres a la luz de su amplio acervo cultural. Felicitamos a don Gastón Soublette por este Premio Nacional de Humanidades, merecido reconocimiento a una trayectoria que sigue dándonos luces sobre la humanidad, sus conflictos y caminos de salida”.

Su recorrido

Director del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica en la década de los años 80, miembro del Instituto de investigaciones musicales de la Universidad de Chile desde 1958 a 1969, experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche; musicólogo y compositor formado en Francia, además de ser uno de los grandes integradores de la música popular chilena en el ámbito docto.

Soublette nació el 29 de enero de 1927, en Antofagasta. Estudió en el colegio de Los Padres Franceses, los SS.CC., de Viña del Mar. Posteriormente, amén de su espíritu inquieto e intelectual, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, para luego formarse en Música y Musicología en el Conservatorio de París.

Su vida y sus pensamientos fueron recogidos, por ejemplo, en el documental El sabio de la tribu, del cineasta Ricardo Carrasco (Negocio redondo), de 2020, que reunió varias conversaciones de Carrasco con Soublette de quien fuera uno de sus alumnos. También en El Viejo del Poncho; Las múltiples vidas de Gastón Soublette, del director y crítico de José Luis Villalba (El chincol y la bandada, Una ciudad para Santiago), de 2019.

Su pensamiento tiene una marcada base humanista, como el del fallecido Humberto Maturana. Apelaba a valores universales como la solidaridad y el respeto a la otra persona. Soublette repite esas palabras como un mantra cada vez que puede y donde va. “Se ha perdido la sabiduría y ha bajado mucho la ética. El hombre de hoy no ama ni respeta a su prójimo, esa es la impresión que da, es muy excepcional una persona que ame y respete a su prójimo”, explicó en una entrevista con Culto, de 2022.

Y sobre eso, agregó: “Hoy día vivimos apurados, alienados por las formas de vida del paradigma civilizado que tenemos y no hay tiempo para la sabiduría, ni la reflexión, por tanto, no hay lugar para la verdad. Se han ido atrofiando las cualidades superiores del ser humano porque no hay tiempo. La ponencia que presenté en esta instancia, es hacer consciente la magnitud del peligro que corremos y cómo hacerle frente con una concepción espiritual del ser humano”.

Apoyó públicamente al entonces candidato Gabriel Boric durante la elección presidencial del 2021. En entrevistas sucesivas, se ha encargado de defenderlo. Por ejemplo, así lo hizo en marzo del 2023 en charla con The Clinic. “El hecho de que haya venido una persona de esa edad me hace pensar en lo que fue el gobierno subsidiario de Diego Portales, por ejemplo. Y, en el pasado, cuando Julio César era emperador a los 30 años. Jesucristo empezó su vida pública a los 30. Era corriente en otros tiempos que hombres de entre 30 y 40 años gobernaban en el momento más lúcido de sus vidas. A mí no me escandaliza para nada la edad que tiene Gabriel Boric”.

Gastón Soublette sucede como ganador a José Rodríguez Elizondo, y obtiene un diploma, una suma de cerca de $6.500.000 y una pensión vitalicia mensual de 20 UTM.