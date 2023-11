¿Un chileno a Marvel? Pedro Pascal hará de Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos

Es el hombre del momento en Hollywood. De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, Marvel Studios está en conversaciones con Pedro Pascal para interpretar a Reed Richards en Fantastic Four, lo que marca quizás el movimiento de casting más significativo desde el final de la huelga de actores a principios de este mes.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el sitio, “la programación es un factor para determinar si el acuerdo funcionará y el estado actual de las conversaciones no está claro”. Por ahora, la compañía de entretenimiento no ha realizado comentarios.

Hasta hoy, el casting de la nueva versión ha dado lugar a la especulación. Sin duda, el hombre de The last of us le daría a Marvel una estrella popular y notable en la franquicia mientras busca ir más allá del grupo de actores de la era Infinity Saga.

Todavía quedan tres papeles clave por elegir en Los Cuatro Fantásticos : La Mujer Invisible, La Cosa y La Antorcha Humana.