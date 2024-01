El regreso de las chicas pesadas: revisa el trailer final de Mean Girls

A veinte años del estreno de Mean Girls (Mark Waters), llega nuevamente a la pantalla grande una nueva versión de comedia musical creada por Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., de la mano de Paramount Pictures, inspirada en el musical homónimo.

Este miércoles 3 de enero la productora reveló el trailer final de la cinta, esta tiene su estreno programado para el 12 de enero en salas norteamericanas. El elenco del esperado filme cuenta con la participación de Angourie Rice (Honor Society), Reneé Rap (The Sex Lives of College Girls), Jenna Fisher (The Office) y Christopher Briney (El verano en que me enamoré). Algunos de los personajes de la cinta original también vuelven en 2024.

Tina Fey, creadora y guionista del proyecto comentó al momento del anuncio: “Estoy muy emocionada por poder llevar Mean Girls The Musical a la pantalla grande. Ha sido increíblemente gratificante ver cómo la película y el musical han significado tanto para el público”.