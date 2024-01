Succession y El Oso arrasan en los Emmy: revisa el listado de ganadores

Sumergirse en la postergada 75° edición de los Emmy implicó transportarse en el tiempo. Un viaje a los meses de 2022 en que se produjo el estreno de títulos como Andor, Merlina y Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, y se lanzó la elogiada segunda temporada de The White Lotus.

Debido a la reprogramación de la ceremonia –de septiembre de 2023 a enero de 2024, a causa de la huelga de actores y guionistas–, el evento que distingue lo mejor de la televisión quedó algo perdido en la línea temporal. Una sensación de desfase que se cristalizó durante la primera hora de la ceremonia, en que fueron anunciadas como ganadoras Jennifer Coolidge, por los capítulos de The White Lotus situados en Sicilia, y Niecy Nash-Betts, en reconocimiento a su interpretación de la vecina de Dahmer.

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

La organización de los Emmy respondió a su aniversario número 75 proponiendo un viaje más largo: a los años de Cheers, a la revolución que supuso Los Soprano –que acaba de cumplir un cuarto de siglo desde su debut– y a la legendaria figura de Carol Burnett. La nonagenaria estrella de The Carol Burnett Show estuvo presente en el escenario del Peacock Theater de Los Angeles, California, así como también miembros del elenco de esas legendarias producciones.

Luego, progresando en las décadas de la industria, aparecieron los elencos de longevas ficciones televisivas que aún continúan al aire: It’s always sunny in Philadelphia y Grey’s anatomy. Un saludo a una época que difícilmente volverá.

Esa dosis de nostalgia se manifestó desde un inicio a través del monólogo de Anthony Anderson, anfitrión de la velada. “La televisión ha dado forma al mundo y, lo que es más importante, me ha dado forma a mí”, señaló el comediante en su introducción, donde repasó las canciones de sus series favoritas de juventud.

El dueño de casa también lanzó una advertencia: cualquier ganador que se extendiera demasiado durante su discurso de agradecimiento se las tendría que ver con su mamá, una mujer afroamericana que se ocuparía de cumplir su rol a rajatabla, incluso si eso generaba momentos algo incómodos con algunos de los triunfadores. Un recurso original al mayor dolor de cabeza de los encargados de comandar este tipo de instancias en la televisión estadounidense.

Foto: Reuters/Aude Guerrucci

La primera parte del evento consolidó a una cómoda ganadora en el apartado de comedia: El oso, la ficción ambientada en un caótico local de comida de Chicago, que se impuso a los capítulos finales de Ted Lasso y Barry. Original de FX y Hulu (disponible en Chile a través de Star+), se adueñó de premios para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, además de Mejor dirección y Mejor guión. Sobre el final coronó su excelente cosecha con el Emmy a Mejor serie de comedia.

Una curiosidad: debido a las fechas de elegibilidad (hasta mayo pasado), competía por su alabada primera temporada, no por los episodios que le acaban de permitir arrasar en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards. De ese modo, en la próxima edición de los Emmy –que debiera anunciar sus nominaciones a mediados de año– estará en carrera con su segundo ciclo. Allí seguramente se verá las caras con Abbott Elementary, que se apoderó de la distinción a Mejor actriz de serie de comedia (Quinta Brunson), una categoría en la que El oso no figuraba.

La producción que no regresará en futuras ediciones es Succession. Tras dos triunfos previos, la serie creada por Jesse Armstrong se despidió sumando un nuevo Emmy a Mejor serie de drama. Un triunfo que acompañó con cincos otros galardones, entre ellos los que quedaron en manos de Sarah Snook y Kieran Culkin, quien se impuso a una competencia que incluía a Brian Cox, Jeremy Strong y Pedro Pascal.

Al recibir la estatuilla a Mejor guión de serie de drama, Jesse Armstrong, su creador, se acordó de una de las figuras que lo inspiró a escribir sobre la familia Roy: Rupert Mordoch. Una alusión cargada de acidez, porque el magnate es el dueño de Fox, la cadena que este año emitió la ceremonia.

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

La historia sobre la familia Roy también se llevó el galardón a Mejor actor de reparto de serie de drama (Matthew Macfadyen), una categoría que fue presentada por Pascal. La estrella de The last of us se tomó la libertad de hablar sobre sí mismo y dar una curiosa respuesta a las incesantes preguntas sobre el cabestrillo que ha usado durante las últimas semanas (una lesión que sufrió en las últimas fiestas mientras visitaba a su familia en Chile).

“Mucha gente me ha estado preguntando por mi brazo. En realidad, es mi hombro”, indicó al público. “Y creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos que Kieran Culkin me dio una paliza”, agregó, desatando las risas de los asistentes y del intérprete de Succession. Su colega le había lanzado una desenfadada broma cuando agradeció su Globo de Oro hace unos días, por lo que se podría decir que saldaron deudas.

El otro título que tuvo una noche gloriosa fue Bronca. La ficción de Netflix sobre el acalorado enfrentamiento entre una mujer y un hombre al volante se apoderó de cinco premios, incluyendo Mejor miniserie y reconocimientos para sus dos protagonistas, Steven Yeun y Ali Wong. Sólo se le escapó una distinción: Mejor actriz de reparto, que de todos modos quedó en manos de una producción de la plataforma de streaming (Niecy Nash-Betts, por Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer).

Revisa el listado completo a continuación:

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

El Oso

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Mejor actriz de serie de drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La Diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor miniserie o serie antológica

Bronca

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & the Six

La Nueva Vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Lizzy Caplan (La Nueva Vida de Toby)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Bronca)

Foto: Reuters/Aude Guerrucci

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Bienvenidos al Chippendale)

Evan Peters (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Bronca)

Mejor especial de variedades en vivo

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna

Chris Rock: Selective Outrage

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

The Oscars

75th Annual Tony Awards

Mejor dirección de serie de drama

Andor: Rix Road – Benjamin Caron

Bad Sisters: The Prick – Dearbhla Walsh

The Last of Us: Long, Long Time – Peter Hoar

Succession: America Decides – Andrij Parekh

Succession: Connor’s Wedding – Mark Mylod

Succession: Living+ – Lorene Scafaria

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor guión de miniserie, película o serie antológica

Bronca: The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain – Lee Sung Jin

Fire Island – Joel Kim Booster

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Taffy Brodesser-Akner

Prey – Patrick Aison and Dan Trachtenberg

Swarm: Stung – Janine Nabers y Donald Glover

Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic y Eric Appel

Mejor guión de serie de drama

Andor: One Way Out – Beau Willimon

Bad Sisters: The Prick – Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer

Better Call Saul: Point and Shoot – Gordon Smith

Better Call Saul: Saul Gone – Peter Gould

The Last of Us: Long, Long Time – Craig Mazin

Succession: Connor’s Wedding – Jesse Armstrong

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica

Murray Bartlett (Bienvenidos al Chippendale)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Bronca)

Jesse Plemons (Amor y Muerte)

Mejor dirección de miniserie, película o serie antológica

Bronca: Figures of Light – Lee Sung Jin

Bronca: The Great Fabricator – Jake Schreier

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Bad Meat – Carl Franklin

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Silenced – Paris Barclay

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Jonathan Dayton y Valerie Faris

Prey – Dan Trachtenberg

Mejor programa de variedades de entrevistas

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Mejor guión de programa de variedades

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor reality de competición

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor guión de serie de comedia

Barry: wow – Bill Hader

El Oso: System – Christopher Storer

Jury Duty: Ineffective Assistance – Mekki Leeper

Only Murders in the Building: I Know Who Did It – John Hoffman, Matteo Borghese y Rob Turbovsky

The Other Two: Cary & Brooke Go to an AIDS Play – Chris Kelly y Sarah Schneider

Ted Lasso: So Long, Farewell – Brendan Hunt, Joe Kelly y Jason Sudeikis

Mejor dirección de serie de comedia

Barry: wow – Bill Hader

El Oso: Review – Christopher Storer

The Marvelous Mrs. Maisel: Four Minutes – Amy Sherman-Palladino

The Ms. Pat Show: Don’t Touch My Hair – Mary Lou Belli

Ted Lasso: So Long, Farewell – Declan Lowney

Merlina: Wednesday’s Child Is Full of Woe – Tim Burton

Mejor actriz de reparto de miniserie, película o serie antológica

Annaleigh Ashford (Bienvenidos al Chippendale)

Maria Bello (Bronca)

Claire Danes (La Nueva Vida de Toby)

Juliette Lewis (Bienvenidos al Chippendale)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor programa de variedades con sketches

A Black Lady Sketch Show

Last Week Tonight With John Oliver

Saturday Night Live

Mejor actor de serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (El Oso)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actor de reparto de serie de drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor actriz de serie de comedia

Christina Applegate (Muertos Para Mí)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (El Oso)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor narrador

Chimp Empire (Mahershala Ali)

Good Night Oppy (Angela Bassett)

Our Universe (Morgan Freeman)

Working: What We Do All Day (Barack Obama)

Patagonia: Life on the Edge of the World (Pedro Pascal)

Mejor actriz invitada de serie de comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light (Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Mejor actor invitado de serie de comedia

Jon Bernthal (El Oso)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (El Oso)

Sam Richardson (Ted Lasso)

Mejor actriz invitada de serie de drama

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last of Us)

Storm Reid (The Last of Us)

Anna Torv (The Last of Us)

Harriet Walter (Succession)

Mejor actor invitado de serie de drama

Murray Bartlett (The Last of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last of Us)

Keivonn Montreal Woodard (The Last of Us)