Black Pumas regresa a Chile con show en Teatro Caupolicán

Tras un exitoso debut en vivo en nuestro país el 2022, Black Pumas alistan su regreso para el próximo 15 de mayo, con una cita programada en el Teatro Caupolicán.

En esta ocasión el dúo nortemaericano viene acompañado de su más reciente disco “Chronicles of a Diamond” , el sucesor del aplaudido homónimo y debut discográfico “Black Pumas”. En este trabajo Adrian Quesada y Eric Burton, ahondan en composiciones híbridas celestiales de soul y pop sinfónico, con excursiones alucinantes al jazz-funk y Psicodelia, en un total de diez canciones.

Los tres primeros adelantos de Chronicles of a Diamond, corresponden a los tracks More Than A Love Song, Mrs. Postman y Angel. Sobre este LP señalaron: “Esta vez había mucha presión y expectativa que no habíamos sentido antes, lo cual era abrumador a veces, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo para desconectarnos y concentrarnos en confiar en nosotros mismos como siempre lo hemos hecho”.

Black Pumas en 2019 se convirtió en una de las grandes revelaciones de la música de la mano de su primer disco, donde aparece el destacado single Colors, además de Fire, Black Moon Rising y OCT 33, catalogadas por la prensa internacional como verdaderas joyas musicales.

Las entradas para el concierto tendrán una preventa exclusiva con Banco de Chile este viernes 19 de enero, y la venta general será a partir del lunes 22 de enero en Puntoticket.