“Cuando se genera una risa es magia”: Las cábalas y secretos de la rutina del comediante Vicho Viciani en Olmué

Después de ejercer seis años como ingeniero en electricidad, Camilo Viciani decidió dar un vuelvo a su carrera. Se dedicaría al humor. Conocido como Vicho Viciani, el humorista de 38 años debutó en los grandes escenarios la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, el pasado jueves 18 de enero.

A pesar de los nervios por la presentación, esta resultó exitosa y El Patagual rio a carcajadas con el exalumno de la Universidad de Chile. Al día siguiente, luego de una extenuante jornada, Viciani acepta una entrevista con Culto, en la casa que funcionó como centro de operaciones para el equipo del humorista.

Partió haciendo stand-up en cada oportunidad que se le diera, e incluso creó el personaje Vichucristo, con el cual comenzó a hacerse más popular. Fue con la llegada de la pandemia, con los videos La Semana en 1 minuto que publicaba en Instagram, que el comediante se disparó en redes sociales.

Para pisar el anfiteatro de Olmué, Vicho Viciani llevaba consigo algunas cálabas. Se puso sus calcetines regalones, esos que tienen la cara de su perro, y dejó arriba del escenario una piedra que le regalaron sus amigos del Comedy, la que guardaba la historia de una de las remodelaciones del espacio.

A pesar de ser creyente y seguidor del horóscopo, en especial del que sube Pedro Engel los viernes, no leyó lo que le deparaba a su signo escorpión. Sí puso en su camarín una foto de su mascota, Heisenberg, un cuadro que le regalaron sus fans (que dice: ‘Que nadie te quite la alegría de hacer lo que te guste) y la foto de Marcelo Salas besando la copa del torneo de Primera División de 1994, cuando el equipo de la Universidad de Chile fue campeón. “Soy muy hincha de la U”, dice entre risas.

Su paso por El Patagual

Tras una entrevista con otro medio comunicación, Vicho Viciani se sienta en el patio de la casa. Más allá, se encuentran sus amigos, quienes también son parte de su staff de trabajo, compartiendo cervezas y un asado.

¿Cómo te sientes?

V: Muy feliz. Si bien siempre estuve muy tranquilo en todo este proceso, obviamente había harta presión y hartas ansias de hacerlo bien. Creo que se logró, quedé muy conforme con la presentación de anoche. Siempre hay nervios, sobre todo en los minutos finales cuando estaba listo para salir, pero ayer (jueves) fue un día muy relajado, de mucha alegría. Estábamos solamente con mi equipo aquí en la casa, todos muy distendidos y yo les decía a los chiquillos: ‘Confiemos en el trabajo que venimos haciendo, nos preparamos súper bien’.

Cuando le anunciaron la fecha en que se presentaría, ideó una rutina que se amoldara a ese tipo de público.

V: Dije, va a ser público de treinta para arriba, mayoritariamente femenino y es un público que me acomoda harto, se parece mucho al que me va a ver a los bares y los teatros. Creo que lo recibieron súper bien.

A inicios de 2023, Vicho Viciani manifestó su presencia en algún festival, es decir, se mentalizó en que pisaría un gran escenario próximamente.

V: Creo que mi amiga Pamela Leiva me ha incentivado a que crea más en esto. Lo hablamos inmediatamente después de su presentación en Viña, lo hablamos muchas veces. Después yo hacía un juego al final de mis shows, de decir que iba a ir a Olmué o a Viña. Y después me empecé a enfocar más en Olmué, porque sabía que la gente de TVN me había ido a ver en julio, y dije bueno, vamos, se va a lograr. Hasta que se logró. Fue cumplir un sueño.

Se proyecta para la Quinta Vergara, pero cree en el trabajo arduo para llegar hasta ahí, según comenta. Dice que hay que repetir el proceso que aplicó para su última puesta en escena: hacer una nueva rutina y probarla, con todos los públicos posibles, en distintas ciudades.

¿Cómo te enteraste de que irías a Olmué?

V: Fue hermoso. Me fueron a ver en julio de TVN al Comedy y me llamaron en octubre, entonces fueron tres meses que pasé por todas las emociones. Al principio estaba súper optimista, después más incertidumbre y de repente me llega el llamado. Estaba solo, venía llegando de entrenar, estaba acostado en el sillón con mi perrito y de repente me llega el llamado y me dicen que me quieren para Olmué. No la podía creer, mucha emoción, me puse a llorar, fue muy emocionante ese momento. Obviamente, uno se acuerda de todos los momentos difíciles que ha tenido este camino. La comedia tiene momentos que a veces son bien ingratos, pero bueno, cuando uno ama este oficio, sigue adelante.

¿Cuál ha sido el momento más ingrato y el mejor de tu carrera?

V: El mejor es este. Estoy en el mejor momento de mi carrera, más allá de lo que pasó anoche, de tener una presentación exitosa en Olmué, estoy disfrutando mucho mi trabajo, me siento cómodo. Mi lugar favorito es el escenario y eso me tiene muy contento.

El momento más ingrato, yo creo que los primeros tres años. Haces show y no llega nadie, estás aprendiendo, entonces cometes muchos errores. A veces por el afán de hacer reír, te pasas y generas situaciones incómodas.

Mencionaste los momentos incómodos. Hace unas semanas la polémica que surgió con Felipe Avello abrió una reflexión al respecto. ¿Tu humor hacia dónde va?

V: Creo que en la comedia uno tiene una búsqueda, uno no llega inmediatamente a su personaje, a su voz. En esa búsqueda de repente uno puede cometer errores. Yo veía las disculpas públicas que hizo Avello, Felipe decía que se equivocó. Creo que lo mejor es que él lo reconozca, como lo hizo, y creo no hay que juzgar tanto con los ojos de hoy las cosas del ayer.

Futuros proyectos

Actualmente, Vicho Viciani tiene unas redes sociales activas, donde sube contenido relativo a sus presentaciones. Además, posee un pódcast activo en Spotify, llamado Diario de un Apocalipsis, el que realiza junto a la comediante Pamela Leiva desde la pandemia. En este, comparten anécdotas que le envían sus seguidores, siempre con una cuota de humor.

¿En qué te proyectas?

V: Uno siempre está abierto a lo que puede llegar. Me ha tocado hacer comerciales, videos corporativos, son cosas que uno experimenta. Lo principal para mí es mi carrera de comediante y es lo que espero seguir haciendo por mucho tiempo. Es lo que hoy me quita el sueño, estoy todo el día pensando en ideas. Cuando se genera una risa es magia pura.