¿Pobres Criaturas promueve la pedofilia y la hipersexualización de la mujer? El polémico debate que divide a la crítica

Si bien fue estrenada en Chile hace más de diez días, Pobres Criaturas (2023) sigue dando que hablar, y no precisamente por las 11 nominaciones que tiene en los próximos Premios Oscar. La película dirigida por el griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone (La la land), ha sido cuestionada en redes sociales por su mensaje final. ¿Es una película feminista o reproduce temáticas como el machismo y la pedofilia?

La cinta aborda la vida de Bella Baxter, una mujer que tiene el cerebro de un bebé, y cuya historia esconde un pasado descabellado. Vive en compañía del Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe)– a quien ella llama Dios (God en inglés)– de una enfermera y de un aprendiz del afamado médico.

A medida que pasan las semanas, la joven descubre su sexualidad de forma autónoma y luego comienza a explorarla acompañada de otros personajes, como por ejemplo, Duncan Wedderburn, interpretado por Mark Ruffalo (Si tuviera 30). Así, son numerosas las escenas sexuales explícitas que protagoniza Emma Stone, lo que ha generado opiniones dividas por parte de la crítica y del público.

“Creo que, como todas las películas de Yorgos Lanthimos, es una sátira, una manera muy retorcida de retratar el mundo. Creo que justamente el punto de Pobres Criaturas es demostrar como los hombres se aprovechan y abusan de las mujeres, como quieren dominarlas constantemente, quieren moldearlas a su antojo, quieren poseerlas de una manera a otra. El punto de la película es exponer eso. No creo que promueva la pedofilia ni nada similar, justamente el chiste de la película es demostrar el patriarcado”, indica a Culto Isabel Plant, cocreadora y editora de Mujeres Bacanas.

Al contrario, Sol Márquez, crítica de cine en Radio Universo, comenta: “Considero que Poor things es efectivamente una película machista que esconde su condición detrás de un discurso de empoderamiento femenino y liberación sexual. Esta propuesta de: qué ocurriría si las mujeres no estuviéramos sujetas a ciertos mandatos sociales; puede ser un punto de partida súper interesante, pero en este caso, deja de lado la importancia de que se trata de una decisión que debe ser informada”.

Liberación femenina o hipersexualización

En términos generales, la prensa especializada en cine ha dado puntuaciones positivas al filme de Lanthimos. Es más, ganó el Globo de Oro (2024) por Mejor película comedia o musical y Emma Stone se coronó como Mejor actriz principal en comedia o musical en la misma instancia. Asimismo, la actriz es una de las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor actriz principal en la 96° versión de los premios.

“Stone ofrece una interpretación divertidísima, fuera de serie (...) Todo en la película -cada fotograma, cada imagen, cada chiste, cada interpretación- provoca asombro”, dice Peter Bradshaw, en The Guardian. Mientras tanto, en Variety, Guy Lodge sostiene que esta es “una historia iniciática, deliciosa como ninguna otra (...) Lanthimos sirve un macabro banquete sensorial a kilómetros de su anterior ascetismo griego underground, pero igual de subversivo”.

Pobres criaturas se llevó el León de oro a Mejor película en el Festival de Venecia 2023 y acumula muchos más reconocimientos en su ficha técnica. No obstante, hay quienes se desmarcan de las opiniones favorables a la producción irlandesa.

“Imagino que el loable propósito del director es hablar de la emancipación femenina, de que en épocas opresivas una mujer que ha vivido un inquietante proceso físico y mental mande al infierno los prejuicios y las convenciones que imponen los machos a su género y se dedique a satisfacer los deseos de su piel (...) Aquí todo es tan pretencioso como absurdo”, escribe Carlos Boyero, crítico en El País.

Otros comentarios se enfocan en la sexualización de Emma Stone y las múltiples escenas de sexo.

Rafael Jaramillo, en Cine y Literatura, expresa: “Si bien el deseo de encontrar conocimiento fuera de donde fue concebida es impulsado por el apetito y la curiosidad sexual de Bella, creo que mucho del desarrollo se centra en la forma en que la protagonista sacia esta hambre carnal y no tanto en la vía del cultivo científico que también es característica de su personaje”.

Bianca Cosulich, en la revista Marie Claire, defiende el concepto de que Pobres criaturas representa la liberación femenina. “El director enfatiza la libertad de la protagonista para explorar su sexualidad sin temor ni prejuicios, ya que no ha sido criada bajo el escrutinio de un mundo que suele enojarse con las mujeres que poseen y ejercen poder sobre sus cuerpos (...) Es importante señalar que la película desafía la narrativa tradicional que ha asociado la libertad sexual de la mujer con la vergüenza y la manipulación”.

Sol Márquez también apunta a la falta de salud sexual en la película. “Se trata de un personaje femenino que va a optar por la prostitución y que además tiene un gran interés por conocer el cuerpo humano, pero no existe en ningún momento una conversación sobre salud sexual o reproductiva, o sobre métodos anticonceptivos, lo que me parece tremendo, pensando que es un personaje con estas características”.

¿Promueve la pedofilia?

Mientras Bella Baxter aún camina como una niña pequeña, varios hombres manifiestan su interés romántico y sexual por ella. Esto trae a discusión el concepto de la pedofilia, es decir, cuando personas adultas sienten atracción erótica y sexual por menores.

“Después de analizar la película, llegamos a la conclusión de que no todo se reduce a un mensaje de poder; también existen numerosos momentos controversiales a lo largo de la historia. Recordando que Bella Baxter experimenta el mundo con inocencia, la cual proviene de su condición de adulto en apariencia, pero en realidad, es como un bebé. Su ingenuidad se deriva de ser una niña, y es expuesta al sexo con hombres adultos”, indica Cosulich.

En ese punto coincide Sol Márquez, quien expresó a Culto: “En el personaje de Bella, lo que ocurre es que es un cuerpo de una mujer que tiene el cerebro de un bebé, que ni siquiera está del todo desarrollado, y que si bien en el primer acto de la película la vemos ir creciendo y desarrollándose, yo dudo que llegue ni siquiera como a la pubertad. Ella tiene sus primeros impulsos sexuales y quiere conocer más sobre su cuerpo, pero eso es algo que pasa en los niños de 5 de 10 años”.

Bella Baxter “nunca habla del sexo como sexo (...) el no saber cómo se llaman las cosas nos habla de su condición de niña, no es una mujer. A mí me parece como importante discutir sobre esta película, cómo finalmente lo que se está haciendo es hablar de empoderamiento femenino desde una mirada masculina donde tenemos estas claras referencias a la pedofilia”, continúa Márquez.

La crítica de Alonso Díaz de la Vega, en la revista especializada Gatopardo, también toma este punto. “Aunque toca la pedofilia y el orden masculino –¿qué otra cosa simboliza la atracción de varios hombres a lo que es fundamentalmente un bebé?–, Lanthimos no ahonda mucho y parece más interesado en fetichizar el cuerpo desnudo de Stone (...) Poor things no es solo contradictoria, sino falsa, y por eso su condena de los hombres en la vida de Bella es mínima y se resuelve perdonándolos cuando aparece uno peor”.

La cuenta de Instagram, @somosjacarandas, que comparte contenido sobre feminismo y género, compartió varias publicaciones que problematizan la película. Incluso, utilizan el concepto nacida sexy ayer, un término que hace alusión a un estereotipo de género que ubica a las mujeres como personajes con una energía sexual arrolladora, pero que mental y emocionalmente se comportan como unas niñas buenas.