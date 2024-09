Un vals en La Moneda: la trastienda del premio recibido por André Rieu de manos del presidente Boric

Puntual, como para ejecutar con precisión un primer movimiento de una sinfonía, llegó el afamado director de orquesta André Rieu a La Moneda. El músico neerlandés arribó a eso de las 11.30 al subterráneo del palacio de gobierno, acompañado de los productores chilenos Daniel Merino y Alfredo Alonso, cabezas de Bizarro Live Entertainment, para recibir la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda.

La entrega del galardón se realizó en el Salón Rojo de La Moneda. Rieu fue recibido por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, mientras esperaban al presidente de la República, Gabriel Boric, quien se encontraba en una actividad. Las fuentes consultadas detallaron a Culto que la ministra las ofició de guía y mostró al compositor las dependencias del palacio, particularmente la galería donde están los cuadros de los presidentes de Chile.

André Rieu en su visita a La Moneda Crédito: Presidencia

Luego, se les unió el Presidente Boric, quien hizo gala de su manejo con el inglés para saludar a Rieu. El mandatario le agradeció al músico la visita y su aceptación del galardón, el que ya han recibido otras figuras internacionales como Plácido Domingo (2010), Ennio Morricone (2008), Julio Bocca (2007), el cantante de U2, Bono (2006), Rubén Blades (2006), entre otros.

La ministra Arredondo también intervino, y le comentó a Rieu la reciente entrega del Premio Nacional de Música al maestro Valentín Trujillo. Remarcó que la obra del pianista se asemeja a la del director de orquesta, en el sentido que no hacía distinción entre la música popular y la docta. Tras esas palabras, se le entregó el diploma y la medalla respectiva.

Tras concluir la breve ceremonia, todos descendieron a la Plaza de la Constitución, para presenciar un homenaje musical y ciudadano al músico, a cargo del orfeón de Carabineros de Chile. Este interpretó piezas emblemáticas del cancionero popular como el Chiu Chiu, de Nicanor Molinare. Un momento particular fue cuando sonó Sous le ciel de Paris, en una versión vals. Rieu, no pudo con su genio y bailó bajo el ritmo acompasado junto a la ministra Arredondo. Como si fuera un salón de la lejana Viena.

El músico también se acercó a saludar a la gente apostada tras las habituales vallas papales que rodean el sector para este tipo de eventos. “Estoy enterado que Plácido Domingo y Ennio Morriconne también la habían recibido, así que me sentí muy orgulloso. Me gusta mucho, y no lo digo solo porque estoy aquí, pero Chile realmente es increíble, la gente es muy amable. Viajo por el mundo para tener esta interacción con el público. Quiero mirar a la gente a los ojos y hacerlos felices. Y eso es lo que hacemos, y por eso me gusta Chile, porque la gente aquí es muy amable”, dijo Rieu en el punto de prensa tras la audiencia.

Tras la ceremonia, Rieu se dirigió a un almuerzo en su honor que se le tenía preparado en una viña en las afueras de Santiago.

Los días de André Rieu en Chile

Desde la presidencia, se le informó el pasado jueves 5 de septiembre a la productora Bizarro del interés por entregarle el galardón a Rieu. Así, el músico y su manager fueron contactados vía email, antes de su viaje al país, y aceptaron sin problemas, sobre todo al imponerse que también ha sido recibido por una serie de personalidades.

André Rieu en su visita a La Moneda

André Rieu arribó a Chile el domingo 8 de septiembre a eso de las 9 de la mañana, acompañado de sus asistentes más cercanos y se alojó en un hotel del sector oriente. El músico se prepara para sus cinco shows en el Movistar Arena (11,12,13,14 y 15 de septiembre), aunque todo su equipo (y el ingente cargamento de vestuario) llegó la semana pasada al país vía container y se mantiene en el recinto del parque O’Higgins.

Para esta mañana se esperaba el arribo de parte de los músicos de la orquesta, así como de la joven cantante neerlandesa, Emma Kok, quien es parte de la actual gira de Rieu, pese a padecer gastroparesia, enfermedad que la obliga a la alimentación constante por sonda.