Morrissey anuncia nuevas fechas de shows y su nuevo disco aún no tiene fecha de lanzamiento

Luego de transcurridas varias horas de incertidumbre, el cantautor Morrissey, finalmente hizo el anuncio con que había levantado la expectativa de sus fans.

La noticia se trata de una gira que hará por el Reino Unido entre mayo y junio, que contará con cuatro fechas en Dublin, Glasgow, y Manchester. Hasta el momento se desconoce si su gira incluirá conciertos en Sudamérica.

El anuncio lo realiza ad portas de comenzar su gira por Estados Unidos, la cual fue anunciada el año pasado y comenzará el 26 de abril. El artista recorrerá por estados como California, Texas, Arizona y Georgia.

No hay pistas de Boonfire Of The Teenagers

El artista rompió su relación con el sello Capitol Records, donde lanzaría su próximo disco, luego de la negativa por parte de la disquera, que anunció que no publicaría Bonfire Of The Teenagers.

Tras la salida de Capitol Records, el disco quedó en un limbo y a la espera de un fichaje en otra disquera para ser publicado.

En 2023, Morrissey avivó la polémica y lanzó declaraciones en contra de Capitol Records, a quienes tildó de fascistas. Ese mismo año, se dio a conocer que Miley Cyrus solicitó que su participación en el álbum fuera borrada. La cantante grabó su voz para ser parte del single I Am Verónica, pero según una entrevista que Morrissey concedió a The Telegraph, Cyrus tuvo desavenencias con alguien del equipo, de quien se desconoce su identidad. El cantante comentó que los problemas son de carácter personal y no entregó más detalles.

En diciembre de 2024, el artista en una entrevista con Medium, también habló de otro proyecto, Without Music, The World Dies, el que regrabó en Francia a fines de 2023. En la conversación con la escritora Fiona Dodwell, explicó que las discográficas no se atreven a lanzar sus producciones por temor a los comentarios de los medios de comunicación, en especial del reconocido medio The Guardian.

“Las discográficas dicen que ambos son fantásticos álbumes pop de alta calidad, pero dicen que no pueden lanzarlos porque no quieren que la ira de The Guardian les convierta la vida en un infierno. La campaña de acoso contra mí por parte de The Guardian es de conocimiento mundial ahora, y es efectiva en el sentido de que las discográficas no quieren involucrarse con este periodismo de ¡Te pillé!”.

Hasta el momento los únicos adelantos del disco son Rebels Without Applause y I Am Veronica, los singles que fueron lanzados en 2022.