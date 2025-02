El duro quiebre de Cristián Campos y sus hijos: la relación que el actor intentó retomar pero que parece sepultada

El 7 de diciembre de 2022, Raffaella di Girolamo se reunió con sus hermanos, Pedro y Antonio Campos. También los acompañaba la madre de los tres, la actriz Claudia di Girolamo. En esa reunión, la psicóloga de 47 años le entregó una reveladora carta a sus hermanos.

“Esto fue en la tarde noche, llegaron muy puntuales Antonio y Pedro”, recordó Claudia di Girolamo ante el juez Edgardo Gutiérrez, según recogió La Tercera. “Cuando ellos llegaron yo les dije a mis hijos que Raffaella tenía que contarles algo y les entregó una carta a cada uno de sus hermanos. Después de leerla Pedro y Antonio se acercaron a Raffaella y la abrazaron, hasta ahí no sabían quién era el abusador, en ese momento Raffaella dijo “mamá no puedo más, hasta aquí llegó yo”, por lo que tomé la palabra y le dije que el abusador de su hermana había sido vuestro padre, ellos quedaron en shock, le creyeron y después le entregaron su apoyo y que no la dejarían sola”, declaró la actriz.

Pedro Campos como Rodolfo en Amores de Mercado

Desde ese momento, la relación entre los hermanos Campos di Girolamo y su padre, Cristian Campos, cambiaría para siempre. Ambos se enteraron del testimonio de Raffaella, quien acusaba al actor de 68 años de haber abusado sexualmente de ella entre los 13 y 17 años, cuando él era su padrastro.

El actor Pedro Campos, quien protagoniza la reversión de Amores de Mercado de Mega, también recordó ese día en su testimonio ante el juez, que fue revelado por Reportajes T13. “Yo estaba desbordado, mi mamá me consolaba, después llego hasta la pieza de Antonio, recuerdo que estábamos sentados en el suelo y cuando llegó mi hermana Raffaella a la pieza, con mi hermano Antonio la abrazamos y le dijimos que le creíamos”.

La relación entre padre e hijos

La relación entre Cristián Campos y sus dos hijos siempre fue unida. Por ejemplo, cuando cada uno cumplió 14 años, escogieron irse a vivir con él en su residencia en Peñalolén, luego que el intérprete se separara de la madre de ellos, Claudia di Girolamo. A partir de ahí, forjaron un lazo que se mantuvo durante gran parte del tiempo.

Esa proximidad también la recordó el propio actor en la entrevista que dio a La Tercera, el 28 de abril de 2024. “Luego me separo de Claudia y me voy a vivir a una parcela y me llevo a mis hijos todos los fines de semana, siempre estoy con ellos, los voy a dejar al colegio en la mañana, porque me angustia mucho no estar con ellos”, rememoró.

25/04/2024 CRISTIAN CAMPOS, ACTOR CHILENO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En pleno período de pandemia en 2020, Pedro Campos se fue a vivir con su padre a su casa en Tunquén, para poder pasar el encierro de esos días.

Actualmente, Pedro Campos (36) es actor de Mega y lidera el remake de Amores de Mercado. En tanto, su hermano Antonio Campos es actor y director y ha participado en telenovelas como Amor a la Catalán (2019).

La confrontación al padre

Cuando Antonio Campos se enteró de las acusaciones de su hermana, él trabajaba con su padre como director del monólogo Restos, que se reestrenaría en Teatro UC. Padre e hijo habían emprendido la aventura teatral luego de un periodo de sequía creativa que pasaba Cristian Campos tras la pandemia, quien en ese momento también integraba el elenco de Verdades Ocultas.

Esa sequía se debía, según Cristián Campos, a comentarios que Raffaella di Girolamo estaba esparciendo sobre una demanda de abuso sexual. “Productoras audiovisuales con las que yo había trabajado muy bien, y que habían quedado también de incluirme en próximos elencos, dejan de contestarme los llamados y, de pronto, para solucionar mi cesantía, invento un monólogo y llamo a mi hijo Antonio para que me lo dirija”, afirmó a Culto en abril. De acuerdo a lo revelado en la misma entrevista, esos rumores lo perseguían hace 14 años, cuando Raffaella di Girolamo le comentó de una eventual demanda por abuso sexual.

Cristián y Antonio Campos en Restos

Según revelan hoy fuentes a Culto, Cristián Campos sumó a Antonio a su trabajo en la obra Restos como una forma de integrarlo al trabajo teatral y de “darle una mano” en un momento complejo tras la pandemia. Campos intuía que sumar a su hijo al proyecto podía llamar la atención y podía ser un buen golpe de efecto a nivel mediático. En la primera temporada, el trabajo en conjunto se desarrolló sin problemas. Por lo demás, ambos hasta ese minuto tenían una estrecha relación.

“Estrenamos en el teatro de la Católica. Hacemos dos temporadas, nos va bien de crítica, de público. Y nos preparamos para hacer una próxima temporada”, relató Cristián Campos.

Sin embargo, la próxima temporada no llegó. Ya enterados de la acusación de su hermana mayor a fines de 2022, Pedro y Antonio se reunieron con su padre y lo enfrentaron.

“Durante la discusión nosotros exigíamos respuestas y después en un momento mi padre le dice a Antonio: ‘ya ensayemos’. Antonio le dijo que estaba loco, que ya no realizarían la obra, él comenzó a discutir con Antonio por la obra, le dijo esto no se hace, eres un traidor, a mí me dijo ‘chao Pedro’ y se fue. Cuando él salió del portón yo me largué a llorar y Antonio me abrazó, después llegamos a la conclusión de que esto era real”, recordó Pedro Campos en su testimonio ante el juez, según recoge T13.

“Lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”, manifestó Pedro Campos en su testimonio.

“Él mostró una cara y una personalidad distinta a lo que había visto de él, yo soy sensible y me encontraba muy agotado ya con la discusión y él dio como una advertencia o amenaza, así yo lo tome por lo menos, nos dijo que si nos quedamos del lado de la Raffaella a él no se olvidaría, y que si esto se hacía público y si la Raffaella lo denunciaba, a él se lo cagarían”, dijo Pedro Campos.

Por su parte, el director Antonio Campos recordó así el momento en su declaración: “La frase más importante y que me llamó la atención fue cuando dijo que cómo podíamos pensar nosotros que era ese tipo de persona, ya que si hubiera sido así cuando tuvo su relación con Sandra O’Ryan y si hubiera sucedido algo lo había hecho con la hija de Sandra que es más guapa que Raffaella, a lo cual mi hermano le dice ‘es una niña’ y mi padre solo hizo gestos en son de desprecios”.

El caso sale a la luz

Fue el 26 de marzo de 2024 que Fundación para la Confianza reveló la presencia de una querella en contra del actor y director de teatro Cristián Campos, por presuntos abusos sexuales cometidos en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su expareja, Claudia di Girolamo.

Ese mismo día, el actor aludido dijo a Culto que estaba tranquilo. “No sabemos los plazos, pero esperamos dar una respuesta a esto”, dijo Campos.

Horas más tarde, la familia de Di Girolamo publicó una carta al respecto, en la cual expresaron que el abuso contra Raffaella habría comenzado cuando tenía 13 años de edad, y que se habría prolongado por al menos tres años. “Hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia”, indicó la familia en su comunicado.

Ambos hermanos, Pedro y Antonio, compartieron la carta en sus redes sociales y dieron cuenta de su postura en el caso.

Según reveló Culto el 30 de marzo de 2023, Cristián Campos siguió solo adelante con Restos tras su fallido reestreno en la UC. “No hay director”, decía Campos. Desde la productora a cargo del montaje, en tanto, argumentaban que la salida de Antonio Campos se debía a “desavenencias artísticas”.

Además, fuentes cercanas a padre e hijos confirmaron a Culto el distanciamiento de ese entonces. “La relación está totalmente quebrada”, dijo un viejo amigo de Cristián Campos.

En la entrevista con Culto, en abril, el actor de 68 años se refirió a cómo se rompió el vínculo con sus hijos en diciembre de 2022.

“Nos preparamos para hacer una próxima temporada (de Rastros), cuando la Raffaella le informa a mi hijo Antonio que no puede trabajar conmigo porque yo la abusé cuando chica. Se demoró 14 años en contarle y le contó cuando nosotros estábamos trabajando juntos en un momento de mucho fiato, de mucha intimidad”, relató.

25/04/2024 CRISTIAN CAMPOS, ACTOR CHILENO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Y el año pasado yo sigo solo con mi monólogo y me voy al teatro Zoco, cuyo director artístico es Pablo Halpern, y voy a hacer una temporada ahí. Y ahí, Claudia di Girolamo llama a Halpern para decirle que no puede contratarme, porque yo soy un abusador. Entonces ahí me queda clarísimo que ya no solamente me están amenazando, sino que están obstruyendo directamente mi trabajo”, agregó.

Para Cristián Campos, el distanciamiento por parte de sus hijos era lógico. “Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación. Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana (…) A los hijos no se los puede dejar de querer, yo por lo menos. Yo tengo la esperanza de que sea más bien un apoyo testimonial y el tiempo podría cambiar las cosas”, dijo a Culto.

El presente

Tras el quiebre, luego de que Antonio y Pedro encaran a su padre por los eventuales hechos contra Raffaella, el actor “cortó” con ellos. Sin embargo, intentó que siguieran en contacto con su hermana menor, hija del matrimonio de Campos con María José Prieto. Según conocedores del hecho, lo que más habría molestado y dolido a Cristián Campos es que sus hijos no continuaron su lazo con la menor y se habrían desligado de ella.

También se habría sentido impactado por las declaraciones de Pedro y Antonio, quienes nunca en su vida en común habrían manifestado alguna clase de malestar o incomodidad con el eventual proceder de su padre.

Recientemente, T13 se reveló la declaración de Antonio Campos en el caso, en la que acusa a su padre de tener fotos de mujeres “muy jóvenes” sin ropa.

“Tenía en su departamento un computador en el cual había carpetas de imágenes de mujeres sin ropa, recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones. Tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas, pero no en actitudes pornografías, en ese mismo computador tenía videos de él teniendo sexo y esas imágenes se iban cambiando a medida que cambiaba de pareja, yo alcancé a ver a 2 o 3 pololas en actitudes gráficas, muy íntimas, actitudes de pieza. En un comienzo la curiosidad que me hacía abrir estos archivos (…) me produjo que yo no me pudiera desarrollar sexualmente y por lo cual tuve que realizar terapia”, afirmó Antonio Campos.

Al darse a conocer públicamente esas acusaciones, el actor Cristián Campos dijo en un audio en Primer Plano: “Nunca he guardado en mi computador, ni en ninguna otra parte, fotografías o cualquier otro tipo de material audiovisual relativo a menores o niñas, como se ha sugerido en la declaración. Nunca. Jamás he tenido ninguna tendencia o afinidad con una costumbre tan repugnante como la que relata maliciosamente Antonio Campos en su declaración. Sugerir algo así es una acusación gravísima, que no solo falta a la verdad, sino que me perfila a mí como una personalidad totalmente distinta a lo que soy, totalmente ajena a mi ser, a lo que yo soy”.

Y agregó: “Nunca tuve fotografías de niñas como aparece en la declaración. El material al que se refiere Antonio Campos di Girólamo en su declaración son vídeos, son fotografías íntimas y personales perfectamente normales de situaciones habituales y consensuadas entre adultos. Son testimonios gráficos de relaciones y momentos como los que puede conservar cualquier persona en sus archivos personales. Confundir estos recuerdos con material pornográfico legal o ilegal es confundir a la opinión pública, es torcer perversamente la verdad y la realidad de los hechos”.

Si bien la causa fue cerrada y el actor fue sobreseído, aún continúa la fractura en la relación familiar. De acuerdo a fuentes de Culto, en diciembre de 2023 -cuando el círculo interno de la familia ya sabía del caso, aunque aún no se hacía público- Cristián Campos intentó retomar el contacto con sus hijos. Ninguno de los dos quiso hablar con él.