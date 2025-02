“Todo amor es urgente, porque nos vamos a morir”: el amor según diez escritores chilenos

Llegó el 14 de febrero, o más conocido como el Día de los enamorados, jornada en que se celebra a San Valentín, considerado como el patrón de los enamorados, por lo que el más universal de los sentimientos aparece en esta fecha extendido por canciones, películas, series y, por supuesto, libros y escritores.

Aquí repasaremos a diez autores nacionales y algunas de sus frases más célebres en torno al amor y la pasión.

*Isabel Allende

Desde sus inicios literarios en Chile en 1982 con La casa de los espíritus hasta Paula, la obra de Isabel Allende ha explorado las relaciones humanas, la superación personal y la resiliencia ante la adversidad, transmitiendo emociones complejas con gran intensidad.

El amor y la capacidad de recuperación son temas centrales en su vida y su escritura.

Isabel y su perrita Perla

Su habilidad para transformar el sufrimiento en una fuente de esperanza y crecimiento personal la convierte en un faro de inspiración para muchos, por algo su obra ha adquirido estatura de multiventas en parte importante del planeta.

“Tal vez estamos en este mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor, nacemos de nuevo, y con cada amor que termina recogemos una herida nueva. Estoy cubierta de orgullosas cicatrices”.

- Paula.

*Roberto Bolaño

Roberto Bolaño se erige como una de las voces más influyentes y enigmáticas de la literatura contemporánea en español.

Desde su obra cumbre, Los detectives salvajes, hasta sus relatos y poemas, su legado literario se caracteriza por la exploración de temas como la marginalidad, la búsqueda de identidad, la violencia y la desilusión, todo ello narrado con un estilo crudo, poético y profundamente personal.

Roberto Bolaño, 2666, la novela en los descuentos de su vida: ¿cómo se lee hoy?

A lo largo de su trayectoria, Bolaño transitó por diversos países y experiencias que marcaron su escritura. Su juventud en México, su participación en el movimiento infrarrealista, su vida en España y su constante lucha por el reconocimiento son elementos que se entrelazan en sus obras, dotándolas de una autenticidad y una fuerza arrolladora.

“El amor nunca trae nada bueno. El amor siempre trae algo mejor”.

- Amuleto.

*Pablo Neruda

Pablo Neruda trasciende las páginas para convertirse en un símbolo de la poesía, el compromiso político y la entrega amorosa. Desde sus primeros versos impregnados de romanticismo y naturaleza, hasta su canto a la lucha social y su exploración del amor en todas sus dimensiones, su obra se levanta como un testimonio de la pasión y la sensibilidad humana.

“No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora”.

Pablo Neruda, 1968. Foto: Evandro Teixeira.

*Raúl Zurita

Raúl Zurita emerge como una de las voces más radicales y provocadoras de la poesía contemporánea.

Desde sus primeros libros, marcados por la experimentación y la ruptura de las convenciones, hasta sus obras más recientes, donde la reflexión sobre la historia, la política y el cuerpo se entrelaza con una profunda exploración del lenguaje, su poesía se caracteriza por su intensidad, su compromiso y su capacidad para desafiar los límites de lo literario.

“Todo amor es urgente, porque nos vamos a morir. Si tuviésemos la vida eterna por delante, no tendríamos necesidad del amor. El amor surge como la gran resistencia al hecho inminente de la muerte”, diría Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, en su conferencia Amor y apocalipsis en la Universidad del Pacífico.

*Pedro Lemebel

Pedro Lemebel irrumpió en la escena literaria y artística chilena como un torbellino de irreverencia y provocación. Desde sus crónicas y relatos, hasta sus performances y acciones de arte, su obra se caracteriza por su exploración de los márgenes, su crítica a la normatividad y su celebración de la diversidad sexual y de género.

“Nos unieron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de todo lo que pasó”.

- Tengo Miedo Torero.

*Gabriela Mistral

Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en la localidad norteña de Vicuña y desde ahí, logró el reconocimiento mundial: Premio Nobel de Literatura (1945) y Premio Nacional de Literatura. Fue la primera y única mujer latinoamericana en ganar este prestigioso galardón internacional de las letras. No solo fue una destacada poeta nacional, sino que también educadora y diplomática.

“El amor es paciente, es bondadoso. Nunca envidia y tampoco presume, no es orgulloso. No es indecente, no es egoísta ni interesado. No se molesta fácilmente. No suele grabar todos los errores. El amor no toma placer en el mal, pero se alegra con la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre ilusiona y nunca jamás se vence. El amor nunca falla”.

*Alberto Fuguet

Alberto Fuguet es un cronista lúcido y provocador de la cultura contemporánea. Desde sus novelas que exploran la alienación y la búsqueda de identidad en un mundo globalizado, hasta sus ensayos y artículos que diseccionan los fenómenos de la cultura pop, su obra se caracteriza por su estilo directo, su mirada crítica y su capacidad para conectar con las inquietudes de las nuevas generaciones.

“El que está enamorado -o agarrado- no puede opinar demasiado, tan solo cruzar los dedos y esperar lo mejor”.

- Mala Onda.

*Teresa Wilms Montt

Teresa Wilms Montt fue una escritora chilena de principios del siglo XX, enmarcada en el movimiento feminista de la época y reconocida por su espíritu de lucha y su obra literaria. Desde sus primeros textos, marcados por la sensibilidad y la introspección, hasta sus obras más comprometidas con la denuncia social y la defensa de los derechos de las mujeres.

“Amo la nada, porque la nada es todo y el todo soy yo cuando pienso y amo”.

*Nicanor Parra

Nicanor Parra revolucionó la poesía latinoamericana con su antipoesía, un enfoque que desafía las convenciones y redefine los límites de lo poético.

Desde sus primeros versos, marcados por la ironía y el humor, hasta sus obras más experimentales y provocadoras, su poesía se caracteriza por su lenguaje directo, su mirada crítica y su capacidad para conectar con la realidad cotidiana.

“Paseando hace años

Por una calle de aromos en flor

Supe por un amigo bien informado

Que acababas de contraer matrimonio.

Contesté que por cierto

Que yo nada tenía que ver en el asunto.

Pero a pesar de que nunca te amé

-Eso lo sabes tú mejor que yo-

Cada vez que florecen los aromos

-Imagínate tú-

Siento la misma cosa que sentí

Cuando me dispararon a boca de jarro”

- Aromos

Marcela Serrano

Con una prosa emotiva y reflexiva, Marcela Serrano aborda las experiencias femeninas, tejiendo historias de amistad, amor y búsqueda de independencia. Su escritura crea un puente hacia la identificación y la reflexión, siendo Nosotras que nos queremos tanto una de sus obras más emblemática.

“Nuestros amores fueron como los misterios del rosario: gloriosos, gozosos, y cómo no, dolorosos”.

- La Novena.