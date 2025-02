Dani Ride y las críticas de la Iglesia a su canción en Viña: “Empatizaron bastante poco y eso habla muy mal de ellos”

Fue un saludo breve, pero muy significativo. En la noche del lunes 24 de febrero, a poco rato de salir al escenario para representar a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña, Dani Ride recibió en su camarín de la Quinta Vergara una particular visita.

“Era el mánager de Myriam (Hernández) -cuenta el artista a Culto-. Fue a saludarme, me dijo que Myriam me deseaba lo mejor, que me quería mucho. Recibir el apoyo de la ídola máxima, una gran referente, es muy lindo, es maravilloso”.

Con la bendición de Myriam, sobre él, Dani salió a cantar su canción Infernodaga y enfrentó por primera vez la situación de estar en el Festival de Viña. “Es impactante, es muy raro. No sabría describirlo, es como un coliseo romano. Estás parado de frente, todo el público te está mirando, tu ves sus caras, lo que no pasa en todos los shows. Habitualmente, cuando cantas en una arena tu ves solo las primeras caras, pero para atrás se ven como puntitos. Pero la Quinta Vergara es muy intimidante”.

Dani Ride Foto: Dedvi Missene/La Tercera

El día de la presentación, Dani arribó con su equipo a eso de las 20:00 horas a la Quinta Vergara. En su vestuario, tal como había adelantado a Culto, incluyó referencias a algunos de sus ídolos. “Quise referenciar a mis grandes influencias visuales y sonoros, como Locomía, a quienes amo mucho, también podríamos hablar de Juan Gabriel porque es mi más grande ídolo latino”.

En el palco estaba además su madre, Susana. Un apoyo para días en que ha tenido una intensa actividad. “Hemos tenido prueba de sonido hasta las dos de la mañana, luego levantarse a las ocho, se duerme poco, pero aún así, en esa primera noche tenía mucho nervio, ansiedad, era primera vez en la Quinta Vergara en el marco del Festival de Viña, porque antes había estado con la Teletón, pero no es lo mismo”.

Tras una interpretación muy enérgica, Dani Ride, recibió calificación de 5,6 por parte del jurado, quedando en empate con Nia, la representante de España. Es decir, logró una apreciación bastante positiva. “Estoy muy contento de la calificación, pero espero repuntarla para mañana (jueves) y ahí darlo todo”, asegura.

Pero había algo que lo tenía preocupado. “Pensé que podía haber alguien levantando un cartel, tenía cierto nervio, intenté controlar lo más posible. Pero creo que hay cositas que puedo pulir para que la segunda noche salga impecable”.

REUTERS/Rodrigo Garrido

La condena a Infernodaga

Pese a estar enfocado en la competencia, Dani Ride ha vivido unos días intensos. El pasado 10 de febrero, el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, publicó un mensaje en su cuenta en la red social X (antes llamado Twitter), en que apuntó directo a Infernodaga. “Una blasfemia representará a Chile en el Festival de Viña 2025”.

Antes ya se había pronunciado el concejal de Viña del Mar, Andrés Solar (Partido Republicano), pero las palabras de la autoridad religiosa ya eran otra cosa. Se suscitó una polémica, concentrada fundamentalmente en el videoclip en que hay referencias a la religión, las que aluden directamente a la historia del artista y al momento en que decidió revelar su orientación sexual a sus padres.

Dani se enteró de las categóricas palabras de Chomalí a través de su madre. “Me llamó, porque mi abuela, está muy mal. La verdad, eso es lo que me ha afectado más. Mi familia es muy cristiana, y que se meta una autoridad de una religión, que de alguna forma es hermana, se siente extraño. Yo creo que ellos tienen claro cómo repercuten sus palabras, sobre todo en la población que se siente representada, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque detrás de un artista, hay una familia y una historia, una historia que yo plantee en la canción”.

Dani Ride Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Dani Ride, nació en el seno de una familia cristiana. Dice que no es algo de lo que suela hablar en entrevistas, pero la ocasión lo ha llevado a la reflexión. “Creo que empatizaron bastante poco y creo que habla muy mal de ellos también, porque honestamente, quienes dicen ser los portadores del amor de Dios lo primero que hacen es levantar la mano para tirar una piedra, en vez de dar un abrazo, que es lo que al final Jesús nos manda, que es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso incluye a las personas que no piensan como nosotros, que no comparte la misma cultura que nosotros o misma religión. Yo respeto a todo el mundo”.

Mucha de la polémica con Infernodaga se levantó a propósito del videoclip, dirigido por la destacada directora chilena, Camila Grandi (Mon Laferte, Los Bunkers, Francisca Valenzuela) y rodado en agosto de 2021, con inspiración de Madonna, Lady Gaga y el de It’s a sin, de Pet Shop Boys. Allí se ve a Dani luciendo una corona de espinas, como la de Jesús rumbo al martirio. Una propuesta que tiene que ver, precisamente con su historia y lo que detalla en la canción.

“Quiero dejar en claro que ningún momento, yo, ni de nadie del equipo, tenía la intención de faltar el respeto -dice, enfático-. La idea era hacer una analogía en base a lo que le pasó a Jesús, porque como yo te explicaba, yo soy una persona que viene de una familia creyente. A mí me asombraba que a Jesús, en la historia que se cuenta, fuera considerado blasfemo, por eso fue crucificado por su propio pueblo”.

De allí a que vinculó esa historia con lo que le pasó a él. “En la iglesia, desde muy niño fui muy expuesto a las críticas por mi sexualidad, siendo menor de edad. Fue muy duro, porque me echaron de la iglesia, me trataron horrible. Hasta el día de hoy, en mi iglesia se sigue hablando de mi sexualidad, sigue siendo un tema. Entonces, en parte sentí que me crucificaron, que me pusieron una corona de espinas, sentí que el mismo pueblo que dice amar tanto a Dios, le hace a su hermano lo mismo que le hicieron a Jesús. Esa es la analogía del video. Eso es lo que yo quería proyectar. Nosotros no somos nadie para juzgar al resto”.

Dani Ride Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Además de la tensión que le generó a su entorno familiar todo el embrollo, Dani Ride incluso ha recibido amenazas en sus redes sociales. “Hasta amenazas de muerte me han llegado, ha sido muy loco. De cuentas falsas, por supuesto, y lamentablemente eso queda impune. Es muy difícil que se investigue algo así”.

Pese a ello, por ahora, prefiere concentrarse en su tarea inmediata, la competencia internacional de Viña. “Tengo que concentrarme en la competencia. Después de eso voy a ver si tengo que ir a la Fiscalía o si tengo que ir a la PDI. Veamos qué pasa. Quizás son gente que me quiere intimidar y que quiere hacerme sentir mal. Yo quiero pensar que vivimos en un Chile bastante más cuerdo que ese”.

Pese a todo, el revuelo generó un comidillo que flotó sobre la presentación del músico y le sumó un interés mayor al estrictamente artístico. Dani cuenta que por un momento, pensó en hacer alguna referencia a lo ocurrido durante su presentación, pero finalmente reculó. “Los pensamientos intrusivos siempre están, de pensar ‘¿qué pasa si digo tal cosa?’, pero al mismo tiempo, yo creo que lo más importante es responder siempre con el arte y eso es lo que yo quise hacer. Me sentí cómodo, creo que fue una noche mágica, muy bonita, la Quinta Vergara fue muy bella al recibirme. Lo pasé bien”.

“Infernodaga es una canción que ha sido tema país estas últimas semanas y ha propuesto cierto debate. Honestamente, me hubiera gustado no tener esta polémica encima mío, pero al mismo tiempo creo que es bueno que si algo no está sanito, sacar la basurita debajo de la alfombra para ponerlo sobre la mesa y empezar a ordenar. Me alegra haber sido un poco esta punta de lanza para abrir debate y generar conciencia sobre la diversidad”, dice.

Como sea, Dani Ride se alista para su segunda presentación en la competencia internacional, la que se corrió para el jueves 27, debido a la reprogramación de la tercera noche del Festival. El apagón que afectó al país lo sorprendió en su hotel, ya que no le tocaba asistir a la Quinta. Y allí se quedó, compartiendo con su equipo.

“En la segunda noche voy con todo. Definitivamente, estoy mucho más tranquilo -asegura-. Ya sé lo que significa estar sobre la Quinta Vergara en el Festival de Viña y eso me deja tranquilo, por supuesto viendo todos los detallitos que tengo que pulir para que Chile se sienta muy orgulloso de que yo le esté representando y brindar honor a mi país y por supuesto a Latinoamérica, porque este tema se ha hecho internacional. He tenido prensa internacional cubriendo esta situación y ha sido loquísimo, pero lindo”.

Y adelanta que puede haber alguna novedad relacionada con su vestuario. “El de la primera noche fue Nieves Marín, maravillosa ella, gran diseñadora nacional. Para la segunda noche, estoy entre dos, uno que tiene algo de discurso, como me caracteriza a mí, o salir con algo más tranquilo, esperando a ver si de repente lo tiro para la tercera noche esperando ir a la final, por supuesto. Entonces no sé cuál tirar primero. Pero de seguro va a haber alguna sorpresa.”