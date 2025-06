28 años después: claves para entender el impactante regreso de Exterminio

Dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, Exterminio (2002) gozó de gran éxito hace dos décadas. Esa buena acogida permitió la realización de una secuela, Exterminio 2 (2008), del español Juan Carlos Fresnadillo, pero la continuación no estuvo a la altura de las expectativas y sepultó cualquier nueva encarnación de la historia de zombies. Hasta ahora.

Este jueves 19 debuta en los cines Exterminio: La evolución, película que marca el reencuentro de Boyle y Garland y retoma la historia 28 años después de que el virus de la rabia escapó de un laboratorio. Aquí revisamos todo lo necesario para entender el retorno al mundo de muertos vivientes que definió una época.

Courtesy of Sony Pictures

*Qué pasó con el virus

Tal como en la cinta original, la acción se desarrolla íntegramente en Reino Unido. Danny Boyle y Alex Garland optaron por omitir gran parte de los acontecimientos de Exterminio 2 y aclaran desde un inicio que el virus fue erradicado de Europa. Eso acentúa el drama que se vive al interior de la zona en cuarentena en que los infectados aterrorizan a los grupos de supervivientes

“Queríamos hacer algo que nos obligara a mirar nuestra propia tierra en lugar de dejar que el virus se convirtiera en un contagio internacional, como insinuó Exterminio 2. Así que dijimos: vamos a ambientarla en el Reino Unido y, como en el primer filme, todos los personajes son británicos y tienen que resolver estos problemas por sí mismos. No hay ninguna fuerza externa que vaya a venir a salvarlos”, explicó Boyle a la revista Time.

*Los nuevos protagonistas

La historia comienza en la tranquila comunidad de Holy Island, una pequeña isla conectada al continente mediante una única calzada. Sus habitantes se han acostumbrado a moverse en busca de abastecimiento básico y a defenderse de los potenciales peligros. En esa tranquilidad precaria, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) lleva a Spike (Alfie Williams), su hijo de 12 años, a tierra firme para que aprenda a luchar contra los infectados.

Cuando la historia supera su primera parte, Ralph Fiennes aparece en la piel del Dr. Kelson, un misterioso médico. Su irrupción se conecta con la extraña enfermedad que sufre la esposa de Jamie, Isla (Jodie Comer).

*Una joven revelación

La película le otorga un papel central a Alfie Williams, actor de 14 años sin experiencia previa en el cine. Tras hacer varias pruebas, finalmente se quedó con el rol de Spike, el niño que vive toda clase de peligros en compañía de sus padres.

El recorrido de ese personaje no termina aquí: según confirmó el propio director, estará en 28 Years Later: The Bone Temple, la siguiente entrega de la saga. “Le esperan muchos horrores en el segundo filme, pero sus compañeros de reparto lo han preparado para enfrentarse a ese mal con valentía e imaginación”, adelantó Boyle a Variety.

*Una secuela lista

Danny Boyle y Alex Garland planearon una nueva trilogía y en ese diseño Exterminio: La evolución es apenas la primera parte. La siguiente cinta, 28 Years Later: The Bone Temple, se filmó en simultáneo bajo la dirección de la estadounidense Nia DaCosta y llegará a las salas en enero de 2026.

Aunque los detalles de la trama se han mantenido en secreto, se ha especulado sobre el rol que tendrá una torre de cráneos humanos ubicada en el centro de un supuesto santuario (vista en los adelantos). En el elenco estarán varios de los protagonistas de Exterminio: La evolución y Cillian Murphy, quien volverá a interpretar a Jim.

En tanto, el tercer largometraje aún está en etapa de escritura y su realización está sujeta al desempeño comercial del estreno más reciente.

*¿Y Cillian Murphy?

Los realizadores decidieron terminar con los rumores en torno a la posible presencia de Cillian Murphy en Exterminio: La evolución. El actor irlandés no es parte de la nueva película, pero sí tendrá una aparición en la siguiente entrega y tendrá un papel más relevante en la posterior. Además, es productor ejecutivo de la nueva trilogía.

“No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Cillian Murphy tendrá un papel importante. Sí, un papel significativo. Lo único que puedo decir, porque conozco la idea de la historia, que ya está bien definida, es que es inteligente. Es un uso muy inteligente de él”, señaló Boyle a IndieWire.