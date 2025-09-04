A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades, murió este jueves a los 91 años. La noticia fue confirmada a través de una declaración de la compañía.

“En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación”, indicaron sus cercanos y empleados.

“Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, agregaron.

El funeral se realizará los días 6 y 7 de septiembre en Milán, la ciudad en que levantó un imperio de la moda. De acuerdo con su voluntad expresa, la ceremonia se celebrará en privado.

El diseñador fundó Giorgio Armani S.p.A. en 1975, tras dos décadas de experiencia en la industria. Apuntó tanto a mujeres como hombres, y cosechó un éxito arrollador que trascendió las pasarelas.

Así como trabajó estrechamente con Lady Gaga y Beyoncé, también se involucró en el mundo del cine, vistiendo a Christian Bale en Batman: El caballero de la noche (2008), a Brad Pitt en Bastardos sin gloria (2009) y a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street (2013).

¿Quiénes más llevaron su firma? La lista es interminable, pero en el grupo están Julia Roberts, Cate Blanchett, Eric Clapton, Margot Robbie, Angela Bassett, Amy Adams, Julianne Moore, Jessica Chastain y Jodie Foster, entre otros.