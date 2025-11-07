OFERTA ELECCIONES $990
    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Ante el éxito de venta de boletos de su primera fecha, del 11 de marzo de 2026, sus organizadores agregaron otro espectáculo para un par de días después. La nueva cita coincidirá con el festival Lollapalooza. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    AC/DC acaba de sacudir Santiago. Y aún faltan cuatro meses para su aterrizaje.

    AC/DC acaba de sacudir Santiago. Y aún faltan cuatro meses para su aterrizaje.

    La venta de entradas para su regreso a Chile, pactado para el 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional, empezó este viernes a las 10.00 horas a través de Ticketmaster. Según informan sus organizadores, la productora DG Medios, los boletos tuvieron una buena comercialización en un par de horas (hay una última cantidad de localidades disponibles), lo que ha confirmado la opción de un segundo espectáculo en la capital de los hombres de Back in black.

    El show, eso sí, será varios días después. La compañía anuncia que la nueva fecha será el día domingo 15 de marzo en el mismo lugar.

    AC/DC en vivo.

    Los boletos tendrán los mismos precios que el recital original: $262.125 (PIT); $207.370 (cancha frontal Entel); $99.608 (cancha general Santander); $99.608 (movilidad reducida). Todos incluyen el cargo por servicio.

    Salen a la venta el lunes 10 de noviembre, a las 10.00 horas, a través del mismo sistema Ticketmaster.

    Como dato anecdótico, el segundo concierto de AC/DC en el país coincidirá con la última fecha del festival Lollapalooza, evento que se realiza en el Parque O’Higgins y que en esa jornada tendrá en su cartel a Chappell Roan, Lewis Capaldi y Skrillex.

    Así aterrizan en Santiago

    ¿Y cómo llegará el grupo de Hell bells a su nuevo cara a cara con los seguidores nacionales?

    Su última década ha sido una constante reconstrucción. Piezas pasadas que se caen, mientras otras aparecen para sostener el presente y el futuro.

    En la segunda parte de 2014, el guitarrista Malcolm Young, uno de sus integrantes fundacionales, se retiró del conjunto debido a un diagnóstico de demencia senil. Sólo un año después, otro miembro esencial, el baterista Phil Rudd, fue sentenciado con arresto domiciliario por amenazas de muerte a un exempleado, y por posesión de metanfetamina y marihuana: sus días en la banda estaban contados.

    AC/DC en vivo, en el Estadio Olimpico Lluís Companys de Barcelona.

    Sólo en la temporada siguiente, en 2016, el también histórico cantante Brian Johnson dejó de presentarse en vivo con la agrupación debido a problemas de sodera, pero había que continuar: la filosofía de AC/DC de retroceder nunca rendirse jamás los llevó a fichar temporalmente a Axl Rose, de Guns N’ Roses, como vocalista.

    Pero las bajas seguían. Ese mismo 2016, Cliff Williams, bajista del grupo desde los 70, anunciaba que abandonaba sus filas. El destino parecía no tener mucha vuelta y se mostraba aún más áspero cuando el propio Malcolm Young fallecía en 2017.

    Pero AC/DC nunca claudica ni cae doblegado. En 2020, nuevamente encabezados por Johnson (78) y por otro incombustible, el guitarrista y eterno colegial Angus Young (70), la agrupación lanzó el álbum Power up, su último título a la fecha, con el que replican ese sonido clásico, arrabalero y musculoso que parece no haber variado un ápice durante décadas.

    Por lo mismo, les ha servido para regresar a la ruta. El Power Up Tour arrancó el 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania, para luego desplegarse por otras 23 fechas por gran parte de Europa, incluyendo España, Países Bajos, Francia, Bélgica e Irlanda.

    A partir del 10 de abril de 2025, se han concentrado en Estados Unidos, para después volver a Europa. A partir de este noviembre, recalarán con nueve paradas en Australia.

    Y desde ahí, 2026 traerá las novedades para Latinoamérica, donde también pasarán por Brasil, Argentina y México.

