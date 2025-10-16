Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss, fundador y uno de sus miembros más emblemáticos, se encuentra hospitalizado con ayuda mecánica y el pronóstico no es bueno, según ha reportado el sitio web TMZ.

Fuentes conocedoras de la situación le han dicho al medio que el artista sufrió una hemorragia cerebral cuando se cayó en su estudio hace un par de semanas, lo que lo obligó a cancelar las próximas fechas de su gira. Eso sí, su salud no ha mejorado.

Según TMZ, Frehley ha estado conectado a un respirador durante algún tiempo y no ha mejorado, por lo que su familia está considerando desconectarlo.

El músico fue miembro fundador de Kiss, colaborando con Gene Simmons , Paul Stanley y Peter Criss. Tocó la guitarra con el grupo de 1973 a 1982, pero abandonó sus filas debido a diferencias creativas y problemas de adicción.

El artista asumió la personalidad de “Space Ace” o “Spaceman”, debido a su afición por la astronomía y los ovnis.

En 1996, Frehley regresó a Kiss con motivo de la reunión de la formación original. Dos años más tarde, el cuarteto lanzó el disco Psycho Circus, en el que las contribuciones del guitarrista fueron mínimas. En 2002, volvió a abandonar el grupo tras la gira Farewell Tour. Desde entonces, el guitarrista ha continuado su trayectoria en solitario con el lanzamiento de los álbumes Anomaly (2009), Space Invader (2014) y “Origins, Vol. 1” (2016).