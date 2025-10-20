Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Era uno de los momentos esperados de la tarde y que le había sumado espesor al show de Rod Stewart, la noche del domingo 19 de octubre; la presencia de Claudio Valenzuela, el exlíder de Lucybell, como artista invitado. Un hito, porque era su primera presentación tras la despedida de los escenarios del grupo, el pasado 10 de octubre.

Cuando Valenzuela salió al escenario a eso de las 19.00 horas, ya había gente en el Estadio. Al verlo, muchos le concedieron un caluroso aplauso, como quien se encuentra con un viejo amigo. “Hola, buenas noches, muchas gracias a la producción por la invitación”, saludó.

Claudio Valenzuela Foto @el.eme. eMe Ramon Gomez

Solo en escena, únicamente acompañado de una guitarra acústica y vestido completamente de negro, Valenzuela ofreció un set de 7 temas, casi todos del repertorio de la banda que le dio un nombre en la música chilena.

En este reencuentro con el público, Valenzuela arrancó con Sálvame la vida, una canción originalmente de intensidad eléctrica, pero que el músico acomodó al lenguaje acústico. Eso le permite lucir su interpretación, matizada y rica en fraseos. “Grande Claudio -le gritó un tipo en las primeras filas- y grande Lucybell”.

Luego, Valenzuela siguió con otros clásicos de su ya desaparecida banda. Acometió con Vete, Milagro y Carnaval, elecciones más evidentes y mucho más ligadas al sonido acústico, por lo que la elección era lógica. Pero luego, sorprendió. “Solo con guitarra hay canciones que no se puede evitar cantar”, dijo antes de tocar Gracias a la vida. Destacó el fraseo, que le imprimió dramatismo a la inmortal canción de Violeta Parra.

Claudio Valenzuela Foto @el.eme. eMe Ramon Gomez

Tras los aplausos, el cantante prosiguió con la siempre sensual Cuando respiro en tu boca, que mantuvo algo del pulso original, pero que transformó para marcar más sus partes. El set de casi media hora, cerró con Mil Caminos, una elección arriesgada por la importancia de la base rítmica del tema, pero que le dio a Valenzuela la oportunidad de transformarla, jugando con la interpretación, incluso con algunos segmentos a capella. “Muchas gracias “, se despidió, con los aplausos del respetable que tributaron el lugar de esas canciones en la música popular chilena.

Un show que, con matices, recordó lo que hacía Chris Cornell con sus espectáculos acústicos, aunque el de Seattle tendría a hacer sets de canciones que tenían alguna que otra sorpresa, lo que le aportaba novedad.

Como sea, fue una bienvenida acotada. Valenzuela se presentará en Lollapalooza 2026 con el Claudio Valenzuela trío, un proyecto con el que da continuidad a su actividad en vivo. Al menos, su debut en el Claro Arena, mostró que la calidad sigue intacta.