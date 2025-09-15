Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

El popular geógrafo y escritor Alejandro ‘Buffy’ Barros, uno de los integrantes del podcast Tomás Va a Morir, reveló en el reciente capítulo del espacio -que conduce junto a Tomás Leiva y Edo Caroe- que padece una grave enfermedad.

Barros sentía molestias en su ojo izquierdo, por lo que concurrió a un oftalmólogo. Sin embargo, los exámenes revelaron que el mal no estaba ahí. “Me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro’”.

Más exámenes dieron cuenta del mal: daño en la mielina, esto es la sustancia que recubre las neuronas y permite la transmisión de los impulsos eléctricos. Eso empieza a complicar al cuerpo. “Cuando la mielina se va, los impulsos empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente, se pelan los cables“, explicó.

En medio de las bromas del podcast, Barros reconoció: "Tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave. Es una de las enfermedades graves que uno puede tener y fue brígido".

“Es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico que después no voy a tener“.