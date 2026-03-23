Ana Torroja presenta su nuevo álbum “Se ha acabado el show” y anuncia visita a Chile

Ana Torroja nunca pensó que aquel deseo que escribió en un papel allá por los años 80 se cumpliría: publicar un disco compuesto íntegramente por ella. Años después, cuando llegó a pensar que quizá “se había acabado el show”, la vida le demostró lo contrario.

En los últimos meses, la artista española adelantó los sencillos ‘Se ha acabado el show’, ‘La maleta’, ‘A veces’ y ‘Rosa del desierto’, canciones que forman parte de su nuevo álbum, el séptimo de su carrera, generando una enorme expectación entre el público y los medios y revelando una nueva etapa artística más libre, íntima y luminosa. “En este disco me he dejado la piel y el alma”, confiesa, y añade: “He ido abriendo puertas que llevaban cerradas mucho tiempo”.

Entre las sorpresas de “Se ha acabado el show”, destaca la colaboración con el artista colombiano Esteman en el tema ‘Problemas de conversación’, una canción que aporta un matiz especial al proyecto, gracias a la fusión de estilos y la química artística entre ambos.

“‘Problemas de Conversación’ habla de esos momentos en los que una emoción aparece, sin previo aviso, y lo desordena todo. Una llamada inesperada, una mirada, una palabra mal interpretada; todo eso puede llevar a una sensación extraña en el corazón. La canción no habla de volver, sino de dudar. De no saber si lo que se percibe es real, o si nace desde el recuerdo, el deseo o la confusión emocional”.

En la composición y el proceso creativo se ha rodeado de músicos y compositores de enorme talento y generosidad, con los que ha coescrito las diez canciones que integran “Se ha acabado el show”. Junto a Samuraï, Raúl Gómez, Liam Garner, Diego Ortega, Claudia Brant, Andrés Levin, Óscar Ferrer, Alba Morena, Esteman, Ximena Sariñana, Pambo y Patricio Dávila, Ana dio forma a un repertorio que nació de conversaciones improvisadas, encuentros inesperados y emociones compartidas; piezas que son historias de vida, y que representan y definen a Ana Torroja como nunca antes.

El reconocido productor Andrés Levin estuvo a cargo de la producción junto a otros destacados nombres del rubro, como Pablo Stipicic, Dan Solo, Fernando Burgos, Santiago Rodríguez y Alex Patri. Juntos han creado un arcoíris sonoro que lleva estas canciones a territorios hasta ahora no explorados por la artista.

Este lanzamiento irá acompañado de una ambiciosa gira que inicia en abril y que recorrerá los principales escenarios de España y Latinoamérica. Con una renovada puesta en escena y repertorio, la artista presentará estas nuevas canciones y repasará parte de los grandes éxitos de su carrera en solitario y del inolvidable grupo Mecano.

La esperada visita a Chile está programada para el sábado 13 de junio en Gran Arena Monticello y las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.