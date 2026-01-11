Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
El cantautor chileno dijo que ahora está feliz, "dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos".
El músico chileno Angelo Pierattini, quien recientemente había sufrido un accidente vehicular que lo había dejado en estado grave, informó que recibió el alta médica y en que también agradece a quienes han estado pendiente de su recuperación.
Con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram en que se ve la carta original con su mensaje escrita a mano, el vocalista de Weichafe escribió: “El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días…fue un milagro salir de ahí. Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación“.
El pasado 29 de diciembre cerca de las 13 horas en la Ruta 68, el cantautor fue chocado por atrás por otro vehículo mientras se dirigía a Santiago por la ruta 68.
Según información proporcionada por sus familiares a La Tercera horas después del siniestro, tuvieron que inducirlo a un coma para desinflamar un hematoma por una fractura en la cabeza. También tuvo roturas en cuatro costillas y complicaciones en los pulmones.
“Agradezco a mis amigos, madre, padre, hermano y sobre todo a mi amada esposa”, escribió también Pierattini en su carta.
Hace unos días, su esposa, Begoña Olavarría dijo que los médicos destacaron que su recuperación “ha sido sorprendente, casi milagrosa y que probablemente es gracias a que lleva una vida muy sana y su fuerza interna”.
Tras el accidente, se anunció que la gira nacional que ya había comenzado y que luego llegaría a Concepción, Chillán, Antofagasta, Temuco, entre otras ciudades, sería suspendida de manera indefinida para centrarse en su recuperación.
Pierattini finalizó su mensaje diciendo que “estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música, los quiero!!!!”.
