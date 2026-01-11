Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

El músico chileno Angelo Pierattini, quien recientemente había sufrido un accidente vehicular que lo había dejado en estado grave, informó que recibió el alta médica y en que también agradece a quienes han estado pendiente de su recuperación.

Con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram en que se ve la carta original con su mensaje escrita a mano, el vocalista de Weichafe escribió: “El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días…fue un milagro salir de ahí. Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación “.

El pasado 29 de diciembre cerca de las 13 horas en la Ruta 68, el cantautor fue chocado por atrás por otro vehículo mientras se dirigía a Santiago por la ruta 68.

Según información proporcionada por sus familiares a La Tercera horas después del siniestro, tuvieron que inducirlo a un coma para desinflamar un hematoma por una fractura en la cabeza. También tuvo roturas en cuatro costillas y complicaciones en los pulmones.

“Agradezco a mis amigos, madre, padre, hermano y sobre todo a mi amada esposa”, escribió también Pierattini en su carta.

Hace unos días, su esposa, Begoña Olavarría dijo que los médicos destacaron que su recuperación “ha sido sorprendente, casi milagrosa y que probablemente es gracias a que lleva una vida muy sana y su fuerza interna”.

Tras el accidente, se anunció que la gira nacional que ya había comenzado y que luego llegaría a Concepción, Chillán, Antofagasta, Temuco, entre otras ciudades, sería suspendida de manera indefinida para centrarse en su recuperación.