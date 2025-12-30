SUSCRÍBETE POR $1100
    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    El destacado cantautor local sufrió un choque ayer en la ruta 68 y hoy está en estado de coma inducido. Sus cercanos han llamado a enviarle buenas vibras por el complejo trance.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Horas complejas para el músico chileno Angelo Pierattini, uno de los cantautores más inquietos y relevantes de la escena local en el siglo XXI y parte del grupo Weichafe, el que marcó los primeros años de este milenio en el rock de la escena local.

    Según pudo saber Culto con su círculo cercano, el cantante sufrió un accidente automovilístico ayer lunes 29 de diciembre cerca de las 13 horas en la ruta 68, cuando fue chocado por atrás por otro vehículo.

    Según comentan desde su ámbito familiar, hoy está en coma inducido, con el objetivo de ir desinflamando un hematoma producto de una fractura en la cabeza. También sufrió fracturas en las costillas y complicaciones en los pulmones.

    Angelo Pierattini Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    Sus cercanos han pedido en distintos mensajes orar por su salud y enviarle las mejores vibras al cantante.

    El artista hoy atraviesa uno de sus mejores años, luego de lanzar su disco homónimo esta temporada, donde nuevamente se vincula al bolero, el repertorio mexicano y la canción melódica que ha marcado parte de su catálogo, colaborando con nombres como Los Vasquez o Francisco Sazo, de Congreso. Es uno de los álbumes más sobresalientes de la temporada en el país.

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

