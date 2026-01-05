Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

Tras sufrir un accidente vehicular la semana pasada, en la ruta 68, el músico chileno Angelo Pierattini ha mostrado prometedores avances en su recuperación.

Pierattini se mantenía en coma inducido, del que comenzó a despertar hace unos días. Según informó su esposa, Begoña Olavarría, este fin de semana el músico ya pudo comenzar a caminar breves pasos por la habitación en que se encuentra.

Asimismo, se le retiró la sonda de alimentación y pudo comer sólido. “Sigue un poco deliroso a ratos, su mirada y su voz un poco borrachitas, pero con estos avances es candidato a pronto pasar a cuidados intermedios en los próximos días”, escribió Olavarría en una historia en Instagram.

Debido a que aún es incierto el tiempo de recuperación, desde el equipo del músico se decidió suspender de manera indefinida la gira de Pierattini que en enero tenía en agenda presentaciones en Concepción, Chillán, Antofagasta, Temuco, entre otras ciudades.

Para aportar a los gastos médicos derivados del proceso de recuperación, se habilitó un link en PortalDisc, con el que se pueden hacer donaciones. Quienes habían adquirido tickets de la gira puede solicitar reembolso o transformarlo en aporte solidario en el mismo portal. Por último, quienes así lo deseen, pueden adquirir discos, vinilos y poleras oficiales de Pierattini en el sitio web http://litoralproducciones.cl(envíos a todo Chile).