    Culto

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    El máximo evento del espectáculo nacional tendrá como encargados del humor a Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, el venezolano Esteban Duch, Piare con Pe, Pastor Rocha y Asskha Sumatra.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Festival de Viña confirmó su parrilla de comediantes para la edición 2026. Ya se habían confirmado los nombres de Stefan Kramer y Asskha Sumatra, ganadora del programa Coliseo, pero este lunes 5 se confirmó al resto del cartel.

    Kramer, se presentará en la primera noche del festival el domingo 22 de febrero. Al día siguiente será el turno de Rodrigo Villegas, en su regreso tras sus presentaciones de 2017 y 2023.

    El martes 24 será el turno de un debutante, el comediante venezolano Esteban Düch, quien marcará la revancha de los comediantes llaneros tras la debacle de George Harris en 2025. La jornada siguiente, el miércoles 25, será el turno de Asskha Sumatra, también debutante en la Quinta Vergara.

    Seguirán otros dos comediantes que debutan en el Festival. El jueves 26 será el turno de Piare con Pe, la única comediante femenina de esta edición, en tanto, el viernes 27, el día destinado a los cantantes urbanos, se presentará Pastor Rocha.

    Las entradas para asistir al Festival de Viña están a la venta en el sistema Puntoticket.

