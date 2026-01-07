Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

Las noticias en torno al músico nacional Angelo Pierattini han sido alentadoras. Luego que el pasado lunes 29 de diciembre el cantante sufriera un accidente automovilístico en la Ruta 68, mientras se trasladaba de El Quisco a Santiago -lo que llevó a que lo ingresaran en un coma inducido tras su estado de gravedad-, su esposa, Begoña Olavarría, ha compartido constantes actualizaciones acerca de su estado

Y la última es realmente auspiciosa: Olavarría dice que los médicos destacan que su recuperación “ha sido sorprendente, casi milagrosa y que probablemente es gracias a que lleva una vida muy sana y su fuerza interna”.

También subrayó que “Angelo va como avión. Su rutina diaria incluye ejercicios con kinesiólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, además de evaluaciones de especialistas (psiquiatra, neurólogo y otros)”.

“Se encuentra ansioso por recuperar fuerzas y salir pronto, pero muy agradecido del equipo médico que lo ha tratado de maravillas”.

Además, dijo que Pierattini ha reflexionado el último tiempo de lo esencial: “la vida, las personas que ama y la música como su gran motor”.

Finalmente, remata informando que “después de estar en la UTI debiera pasar a una Tercera sala de recuperación que ya es la última antes de irse para la casa. Creemos no faltará tanto para eso”.