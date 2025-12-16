Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

Iron Maiden en Chile: mira acá los detalles de la venta de entradas.

Ya están disponibles las primeras entradas para el regreso de Iron Maiden a Chile, agendado para el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional.

Las entradas para el concierto de Iron Maiden en Santiago de Chile estarán disponibles con un 20 % de descuento para los clientes Entel o al pagar con tarjeta Santander a partir de las 11.00 am de este 16 de diciembre.

En tanto, la venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 a. m.Ambas opciones estarán disponibles en Ticketmaster.cl.

Puede acceder a la venta de entradas aquí. Mira las ubicaciones y los precios a continuación.