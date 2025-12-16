Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios
El regreso de la "doncella de hierro" al país, está agendado para el 31 de octubre de 2026. La venta de entradas arranca este 16 de diciembre para los clientes Entel o tarjeta Santander. La venta general se iniciará el 18 de diciembre.
Ya están disponibles las primeras entradas para el regreso de Iron Maiden a Chile, agendado para el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional.
Las entradas para el concierto de Iron Maiden en Santiago de Chile estarán disponibles con un 20 % de descuento para los clientes Entel o al pagar con tarjeta Santander a partir de las 11.00 am de este 16 de diciembre.
En tanto, la venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 a. m.Ambas opciones estarán disponibles en Ticketmaster.cl.
Puede acceder a la venta de entradas aquí. Mira las ubicaciones y los precios a continuación.
