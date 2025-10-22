Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Los fanáticos chilenos celebraron, Aunque a medias. Hace un par de semanas, el astro puertorriqueño Bad Bunny fue confirmado para el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, a realizarse el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Se trataba de un triunfo para un nombre latino en uno de los eventos más exitosos del deporte en Norteamérica.

Pero su espectáculo coincidía con sus fechas próximas en Chile, como parte del tour mundial Debí tirar más fotos. En lo concreto, el cantante tenía agendado shows los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago.

O sea, la cercanía con su presentación en el evento de California hacía casi imposible concretar sus tres conciertos en Chile. No podía terminar el recital el día 7 y volar el mismo 8 a Estados Unidos para alistar una de las performances más estelares de su trayectoria.

Bad Bunny

Las nuevas fechas en Chile

Por ello, los organizadores, la productora Bizarro, acaba de anunciar la resolución definitiva: Bad Bunny tendrá nuevas fechas en Chile y reprogramará sus tres espectáculos de febrero en Ñuñoa.

Finalmente, serán los días 9, 10 y 11 de enero de 2026. Los tickets adquiridos previamente serán válidos para las nuevas fechas y serán reorganizados de la siguiente forma:

• Los boletos comprados originalmente para el jueves 5 de febrero de 2026 son válidos para el viernes 9 de enero de 2026.

• Los boletos comprados originalmente para el viernes 6 de febrero de 2026 son válidos para el sábado 10 de enero de 2026.

• Los boletos comprados originalmente para el sábado 7 de 2026 son válidos para el domingo 11 de enero de 2026.

Junto a Chile, también se reorganizaron los espectáculos en Lima, Perú.