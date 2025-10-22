SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Los organizadores, la productora Bizarro, anunció la medida debido al tope de fechas con su participación a principios de febrero en el Super Bowl de Estados Unidos. Los espectáculos se mantendrán en el Estadio Nacional. Lee aquí el detalle.

Claudio VergaraPor 
Claudio Vergara
Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Los fanáticos chilenos celebraron, Aunque a medias. Hace un par de semanas, el astro puertorriqueño Bad Bunny fue confirmado para el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, a realizarse el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Se trataba de un triunfo para un nombre latino en uno de los eventos más exitosos del deporte en Norteamérica.

Pero su espectáculo coincidía con sus fechas próximas en Chile, como parte del tour mundial Debí tirar más fotos. En lo concreto, el cantante tenía agendado shows los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago.

O sea, la cercanía con su presentación en el evento de California hacía casi imposible concretar sus tres conciertos en Chile. No podía terminar el recital el día 7 y volar el mismo 8 a Estados Unidos para alistar una de las performances más estelares de su trayectoria.

Bad Bunny

Las nuevas fechas en Chile

Por ello, los organizadores, la productora Bizarro, acaba de anunciar la resolución definitiva: Bad Bunny tendrá nuevas fechas en Chile y reprogramará sus tres espectáculos de febrero en Ñuñoa.

Finalmente, serán los días 9, 10 y 11 de enero de 2026. Los tickets adquiridos previamente serán válidos para las nuevas fechas y serán reorganizados de la siguiente forma:

• Los boletos comprados originalmente para el jueves 5 de febrero de 2026 son válidos para el viernes 9 de enero de 2026.

• Los boletos comprados originalmente para el viernes 6 de febrero de 2026 son válidos para el sábado 10 de enero de 2026.

• Los boletos comprados originalmente para el sábado 7 de 2026 son válidos para el domingo 11 de enero de 2026.

Junto a Chile, también se reorganizaron los espectáculos en Lima, Perú.

Más sobre:Bad BunnyEstadio NacionalSuper BowlMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los Duques de Cali: el operativo que permitió incautar una tonelada de droga que una banda transnacional ingresó a Chile

Dos fallecidos y al menos 20 heridos deja accidente de tránsito en Ovalle

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería

Sierra Bella: Desbordes afirma que seguirán “defendiendo” recursos del municipio ante orden de embargo de tribunal

Graves incidentes en el INBA: encapuchados lanzan bombas molotov, agreden a docente y dañan vehículo del rector

El guiño de Matthei a Frei en medio de gestiones de su comando para conseguir gesto a su favor: “Le tengo gran admiración”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Los Duques de Cali: el operativo que permitió incautar una tonelada de droga que una banda transnacional ingresó a Chile
Chile

Los Duques de Cali: el operativo que permitió incautar una tonelada de droga que una banda transnacional ingresó a Chile

Dos fallecidos y al menos 20 heridos deja accidente de tránsito en Ovalle

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería
Negocios

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini
El Deportivo

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales