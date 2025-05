Bad Bunny vuelve a Chile y se presentará en el Estadio Nacional

La imagen era obvia y elocuente. Este domingo 4 de mayo, varios usuarios reportaron en redes sociales que las sillas emblemáticas de Bad Bunny aparecieron afuera de distintos estadios a nivel mundial, incluido el principal reducto chileno, el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

Las sillas, que salen el portada del último disco del cantante, el elogiado título Debí Tirar más Fotos, fueron reconocidas por los fanáticos y crearon aun más rumores de que se confirmarían las nuevas fechas para el tour del ícono puertorriqueño.

Pero la aparición de las sillas no ocurrió solo en Santiago de Chile. La situación se replicó en otros en 14 países, entre ellos, Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, Chile, Portugal, Brasil, Costa Rica, Italia, Suecia y España.

Además, las cuentas de fanáticos de Egipto, Polonia, Francia y México también divisaron las sillas.

En Puerto Rico, el país natal del artista, Bad Bunny usó las sillas como un anuncio simbólico que daba cuenta de una serie de conciertos que se extenderían por 10 semanas en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Su regreso a Chile

Según pudo saber Culto, la imagen es el preludio del nuevo periplo que impulsará Bad Bunny y que tiene a Chile como una de sus paradas.

Es un hecho que el reggaetonero pasará por el Estadio Nacional, tal como su última vez por la capital, en octubre de 2022.

El anuncio definitivo, con todas las coordenadas de venta de boletos, podría venir pasado el mediodía de este lunes 5 de mayo.

Será la sexta vez del puertorriqueño por el país, luego de su debut de 2017, cuando realizó una gira que pasó por ciudades como Rancagua, Santiago y Concepción; luego retornó al Movistar Arena en 2018; un año después se consagró en el Festival de Viña; vuelta al recinto del Parque O’Higgins en septiembre de 2019; y sus dos fechas en el Estado Nacional precisamente de octubre de 2022.

En qué ha estado el cantante

Tras el éxito de su álbum, Debí Tirar más Fotos, Bad Bunny comunicó el 13 de enero que realizará 21 funciones desde el 11 de julio en Puerto Rico.

En esa oportunidad comentó Bad Bunny confirmó que incluirá a Chile entre los destinos de su tour.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho. Lugares que llevo en el corazón y quisiera volver full. Voy a volver, como a México, Argentina, Chile , Costa Rica, Colombia…”, indicó en un video.

También anunció el tour No Me Quiero Ir De Aquí, que se llevará a cabo todos los fines de semana en el país natal del cantante.

“Les prometo que antes de que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos. Pero, por ahora, estoy en Puerto Rico, estoy en casa, lo estoy pasando bien y si les soy honesto, no me quiero ir de aquí”, dijo en el mismo video.

Tras eso, Bad Bunny también se lució con la marca Calvin Klein el pasado 17 de marzo. Donde modeló en ropa interior con los productos de la famosa marca estadounidense.

Otras de sus apariciones públicas fue en un Tiny Desk Concert en el canal NPR Music el 7 de abril de este año.