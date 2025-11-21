Beatlemanía ofrecerá concierto a 45 años de la muerte de John Lennon

El próximo domingo 7 de diciembre y a 45 años de la partida de John Lennon, Beatlemania ofrecerá un concierto en Teatro Oriente, con un setlist que incluirá adicionalmente canciones de su carrera solista.

“Al escenario se sumarán músicos clásicos y rockeros, que darán un especial realce a este evento”, dice un comunicado.

“Pueden cerrar los ojos, pueden sentir, pueden llorar, si quieren pueden cantar, pero independiente de lo que hagan, hagamos que esta noche, junto a esta canción, este sea el más grande homenaje que se haya hecho a John Lennon, en esta parte del globo”.

Con esas palabras, el 11 de febrero de 1993 en el Festival de Viña del Mar, Mario Olguín junto a sus Beatlemania, presentó la canción Imagine, otorgando un carácter especial a la historia del conjunto.

Coordenadas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE – 6.30 PM

Entradas por TICKETMASTER desde $ 14.950