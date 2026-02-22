SUSCRÍBETE
    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    La vocalista de la agrupación, Li Saumet, afirmó que es su "país más grande a nivel de fans en Latinoamérica".

    Por 
    Diego Quivira
    Li Saumet, la vocalista de la agrupación colombiana Bomba Estéreo, habló sobre su relación con Chile, sus motivaciones y sobre como el desamor la ha ayudado a escribir su próximo disco. Esto, a un día de su presentación en el Festival de la Canción de Viña del Mar.

    Al comienzo de la conferencia de prensa, la artista recibió un reconocimiento de parte de Sony Music Chile por alcanzar los 130 millones de reproducciones en el país, un certificado que consistió en una foto grabada con una inscripción del hito.

    Luego, la artista respondió algunas preguntas de los periodistas presentes.

    La primera de ellas fue por su última colaboración: el sencillo Muérdeme, que Bomba Estéreo grabó junto a Juanes, artista que se presentará este miércoles en la Quinta Vergara.

    Consultada por la posibilidad de presentar la canción junto al cantante de Medellín, Saumet afirmó que “uno nunca sabe que puede pasar, ni yo sé que va a pasar, pero por ahora no hay nada planeado”.

    En otra pregunta, se le consultó a la artista por su relación con el desamor al momento de componer.

    “Yo pienso que cada vivencia y cada cosa que nos sucede a los artistas es una musa para escribir una idea. A mí, personalmente, yo escribo todas las canciones con cosas que me han sucedido, y otras que no tengo idea de donde vienen”, expresó la cantante.

    Yo tuve un año muy difícil en esas cuestiones y siento que realmente era lo que necesitaba, y estoy escribiendo ahorita de eso para mi próximo disco, añadió.

    También, consultada por su relación con Chile, la artista expresó que “es el país más grande a nivel de fans en Latinoamérica de Bomba”, y que “siempre ha habido una conexión con Chile muy fuerte”.

    “Viniendo de una banda alternativa, yo siento que se nota el cariño que el país le tiene a uno, y que la gente acá la tiene uno. La verdad es que para mí, y para nuestra banda, es un placer estar acá compartiendo eso con la gente”, afirmó la vocalista.

