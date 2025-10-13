Bridgerton regresa: Netflix presenta primer teaser oficial de la cuarta temporada
La cuarta temporada de la popular serie llegará en dos partes: Parte 1: 29 de enero y parte 2: 26 de febrero.
Se acabó la espera para los fans de la popular serie Bridgerton. La producción tendrá una nueva temporada, la cuarta, a través de las pantallas de Netflix.
La temporada 4 de Bridgerton gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza…, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.
Esta nueva temporada llegará en dos partes: la primera, a contar del 29 de enero; y la segunda, el 26 de febrero.
