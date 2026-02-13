Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

El jueves 12 de febrero, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso lanzó Hasta Jesús tuvo un mal día en colaboración con el artista británico Sting. Esto como adelanto de su nuevo disco Free Spirits, que será publicado el 19 de marzo. La canción sigue la historia de la dupla trasandina dentro de un centro espiritual dirigido por el exintegrante de The Police.

El disco contará con doce canciones, una de ellas es la colaboración con Sting. En el álbum, Ca7triel y Paco Amoroso abordarán los doce conflictos que los llevaron al punto de quiebre. Ello después de que pospusieran indefinidamente su álbum Top of the Hills por el agotamiento y cansancio emocional tras el éxito masivo que ha tenido su música. El nuevo proyecto sería acompañado por una gira mundial.

Los artistas han estado en la cresta de la ola luego de la publicación de su Tiny Desk Concert, una plataforma de sesiones musicales del medio estadounidense NPR Music. Posteriormente, lanzaron su disco Papota (2025), con el que se coronaron con un Grammy Anglo y cinco galardones del Grammy Latino.

La aparición de Ca7riel y Paco Amoroso en los Grammy 2026 causó gran revuelo por su estética. A diferencia de la ceremonia de los Latin Grammy, donde llegaron con vestimenta cara, colorida y repleta de accesorios, en el escenario estadounidense el dúo se presentó con túnicas blancas.

Unos días después, Sting publicó un video en el papel del director de Free Spirits Wellness Center. Este es un centro de bienestar ficticio donde personajes influyentes son guiados espiritualmente por el músico británico. En su nuevo disco, Catriel y Paco Amoroso llegan como voceros del método espiritual, al ser los únicos que han alcanzado el nivel de True Free Spirit.

El anuncio de este nuevo disco llega después de que los artistas pospusieron su álbum Top of the Hills y su gira asociada. La decisión sorprendió a los fanáticos, ya que fue anunciada el mismo día en el que se tenía planificada su publicación, el 19 de diciembre. En el repertorio de 12 temas del proyecto pospuesto estaba su canción Gimme more.