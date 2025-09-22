SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Tras ser suspendido de manera indefinida, el programa Jimmy Kimmel Live! volverá a la programación del canal esta semana. La compañía –propiedad de Disney– reconoció que inicialmente actuó porque consideró que “algunos comentarios fueron inapropiados e insensibles”.

Por 
Equipo de Culto
Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

La polémica en torno a Jimmy Kimmel y la cadena ABC parece haber llegado a su fin. Este lunes, luego de casi una semana de controversia, la compañía liberó un comunicado en que confirmó la fecha en que Jimmy Kimmel Live! volverá a la pantalla.

“El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar una situación ya de por sí tensa en un momento tan delicado para nuestro país. Esta decisión se tomó porque consideramos que algunos comentarios fueron inapropiados e insensibles”, indicó la firma.

“Durante los últimos días, hemos mantenido conversaciones constructivas con Jimmy, y tras ellas, hemos decidido reanudar el programa el martes”, agregó, sin revelar más detalles.

ABC había anunciado la suspensión de manera indefinida del espacio debido a las reacciones que generó el episodio emitido el lunes 15, donde se refirió al supuesto aprovechamiento político que ha dado la derecha estadounidense al crimen del activista conservador Charlie Kirk y a la detención de su supuesto asesino, Tyler Robinson.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, indicó el conductor.

La decisión del canal se produjo tras las críticas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr (nominado por Trump en noviembre de 2024), y el rechazo de Nexstar, empresa que opera varias cadenas afiliadas a ABC y emite el programa de Kimmel. Otra empresa, Sinclair, comunicó que no emitiría el espacio e incluso citó los comentarios de Carr en un comunicado.

Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que era necesario. Kimmel no tiene ningún talento y sus índices de audiencia son peores incluso que los de Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y a Seth, dos fracasados ​​totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hagan lo mismo!”, señaló Donald Trump.

La decisión generó repudio en diversas voces de la industria e impulsó a que otros conductores de late shows y figuras del espectáculo expresaran su apoyo a Kimmel.

Más sobre:MagazineJimmy KimmelABCJimmy Kimmel Live!

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comité político ampliado: oficialismo refuerza idea de equilibrio entre responsabilidad fiscal y social en Presupuesto 2026

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores

Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel

“Se sugiere descartar aplicar la reforma en tiempo de guerra”: informe de la Suprema por proyecto de ley que restringe justicia militar

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Comité político ampliado: oficialismo refuerza idea de equilibrio entre responsabilidad fiscal y social en Presupuesto 2026
Chile

Comité político ampliado: oficialismo refuerza idea de equilibrio entre responsabilidad fiscal y social en Presupuesto 2026

Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel

“Se sugiere descartar aplicar la reforma en tiempo de guerra”: informe de la Suprema por proyecto de ley que restringe justicia militar

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM
Negocios

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

“No podíamos ir de noche porque nos agarraban a balazos”: las mejores frases de la entrevista a Javier Etcheberry tras salida del SII

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

En vivo: conoce los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025
El Deportivo

En vivo: conoce los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro 2025: qué canales transmiten la gala

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla
Cultura y entretención

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

De Camila Moreno a Drefquila: Día de la música 2025 vuelve al aire libre y anuncia su programación

“La Tirana”, el intenso bolero que une a Mon Laferte y Nathy Peluso

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú
Mundo

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención