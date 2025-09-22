Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

La polémica en torno a Jimmy Kimmel y la cadena ABC parece haber llegado a su fin. Este lunes, luego de casi una semana de controversia, la compañía liberó un comunicado en que confirmó la fecha en que Jimmy Kimmel Live! volverá a la pantalla.

“El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar una situación ya de por sí tensa en un momento tan delicado para nuestro país. Esta decisión se tomó porque consideramos que algunos comentarios fueron inapropiados e insensibles”, indicó la firma.

“Durante los últimos días, hemos mantenido conversaciones constructivas con Jimmy, y tras ellas, hemos decidido reanudar el programa el martes”, agregó, sin revelar más detalles.

ABC había anunciado la suspensión de manera indefinida del espacio debido a las reacciones que generó el episodio emitido el lunes 15, donde se refirió al supuesto aprovechamiento político que ha dado la derecha estadounidense al crimen del activista conservador Charlie Kirk y a la detención de su supuesto asesino, Tyler Robinson.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, indicó el conductor.

La decisión del canal se produjo tras las críticas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr (nominado por Trump en noviembre de 2024), y el rechazo de Nexstar, empresa que opera varias cadenas afiliadas a ABC y emite el programa de Kimmel. Otra empresa, Sinclair, comunicó que no emitiría el espacio e incluso citó los comentarios de Carr en un comunicado.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que era necesario. Kimmel no tiene ningún talento y sus índices de audiencia son peores incluso que los de Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y a Seth, dos fracasados ​​totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hagan lo mismo!”, señaló Donald Trump.

La decisión generó repudio en diversas voces de la industria e impulsó a que otros conductores de late shows y figuras del espectáculo expresaran su apoyo a Kimmel.