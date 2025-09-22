Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

Los late shows suelen estar en el centro de debate de Estados Unidos. Con bromas más ácidas o con humor más ligero, el formato tiene en su esencia responder a la contingencia nacional y mundial mediante la comedia, y generar toda clase de reacciones en el público y la clase política. Sin embargo, el asunto ha tomado otro color durante el segundo mandato de Donald Trump.

El pasado 17 de septiembre ABC anunció la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios del presentador sobre Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.

Foto: REUTERS.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, indicó la noche del lunes 15.

La decisión del canal se produjo tras las duras críticas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr (nominado por Trump en noviembre de 2024), y el repudio de Nexstar, empresa que opera varias cadenas afiliadas a ABC y emite el programa de Kimmel. Otra gran empresa, Sinclair, anunció que no emitiría el espacio e incluso citó los comentarios de Carr en un comunicado.

Aunque la Casa Blanca negó haber tenido algún grado de injerencia en la medida, la respuesta del mandatario fue elocuente. “Una excelente noticia para Estados Unidos”, escribió en la red social Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que era necesario. Kimmel no tiene ningún talento y sus índices de audiencia son peores incluso que los de Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y a Seth, dos fracasados ​​totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hagan lo mismo!”.

En otras palabras, Trump hizo poco por acallar las voces que afirman que está en una guerra con los presentadores de los late shows de la televisión estadounidense, quienes han sido críticos de su gestión e identifica como enemigos políticos.

El anterior capítulo de esa disputa se remota a julio de este año. Aunque la cadena argumentó que la decisión pasó por motivos financieros, la lectura más amplia detrás de la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert fue que CBS intentó hacer un gesto al presidente.

¿Por qué? Colbert ha cuestionado a Trump en distintos momentos, y CBS había recién alcanzado un acuerdo con Trump, por el cual la cadena se comprometió a pagar US$ 16 millones en gastos de representación y donaciones a la biblioteca presidencial del mandatario, luego de que él acusara al programa 60 Minutes de “inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata” durante la elección presidencial de 2024.

Trump fue claro en que ahora espera que sufran el mismo destino The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers, emitidos por la cadena NBC. Pese a que ambos programas están bajo amenaza, sus conductores se refirieron al episodio Kimmel.

“No sé qué está pasando y nadie lo sabe. Pero conozco a Jimmy Kimmel y es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que regrese”, expresó Fallon. Por su parte, Meyers ironizó al decir que “siempre he admirado y respetado al señor Trump”, aunque luego, en un tono más serio, declaró: “Hay una razón por la que la libertad de expresión está incluida en la Primera Enmienda. Está por encima de todas las demás”.

Colbert, cuyo programa saldrá de pantalla en mayo de 2026, también se refirió a la polémica. “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”, apuntó, junto con asegurar que la medida era un “flagrante ataque a la libertad de expresión”.

Otro que contestó recurriendo al humor fue Jon Stewart. Su capítulo del jueves presentó “el nuevo Daily Show, aprobado por el gobierno y presentado por el patrióticamente obediente Jon Stewart”. En un segmento que no estuvo ajeno de comedia, entrevistó a Maria Ressa, periodista filipina y premio Nobel de la Paz, que presentó su libro Cómo luchar contra un dictador.

El más enfático de todos probablemente ha sido John Oliver. “Kimmel no denigró a Charlie Kirk ni banalizó su asesinato”, sostuvo, junto con emplazar a Bob Iger, CEO de Disney, máximo responsable de que el programa de Jimmy Kimmel haya sido suspendido. “Darle el dinero del almuerzo al bully no lo hace desaparecer, sólo regresa con más hambre cada vez. Nunca van a parar”, advirtió, instando a la compañía a no ceder por conveniencia o ganancias.

La reacción de Pascal y Ruffalo

Las muestras de apoyo hacia Jimmy Kimmel han trascendido el mundo de la televisión. Las reacciones incluso alcanzaron a figuras ligadas a Disney. Pedro Pascal, protagonista de The Mandalorian y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, posteó en su cuenta de Instagram: “¡Estoy contigo, Jimmy Kimmel Live!”. Y al subir una foto con el presentador, señaló: “Defendamos la libertad de expresión” y “defendamos la democracia”.

Mark Ruffalo, quien encarna a Bruce Banner/Hulk en las películas de Marvel, compartió una noticia que indicaba que las acciones de Disney habían caído un 7% tras la suspensión del programa. “Caerán aún más si cancelan su programa. Disney no quiere ser la responsable de la debacle de Estados Unidos”, indicó.

En medio del revuelo, otras figuras –como Marisa Tomei y Tatiana Maslany–llamaron a tomar acciones concretas: cancelar la suscripción a Disney+, la plataforma de streaming de la compañía.

Durante las últimas horas se ha reportado que Disney y el equipo de Jimmy Kimmel han manteniod conversaciones en torno a un eventual regreso del espacio, pero por ahora no han llegado a ningún tipo de acuerdo.