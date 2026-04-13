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    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Este fin de semana, Efraín Reeves, mejor conocido como “El Menor”, se convirtió en el nuevo Campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, en una noche histórica para la disciplina. Lee aquí la trastienda.

    Por 
    Equipo de Culto
    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Santiago fue testigo la noche de este sábado 11, de una jornada que ya quedó grabada en la historia del freestyle.

    Con un Movistar Arena completamente lleno y 13 mil fanáticos vibrando al unísono, Efraín Reeves, mejor conocido como “El Menor”, se convirtió en el nuevo Campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026.

    En una final cargada de pasión, ingenio y orgullo latinoamericano, el coquimbano se impuso con autoridad ante el peruano Almendrades, en un enfrentamiento que ya se perfila como uno de los más memorables en la historia de la competencia. “Fiel a su estilo, con ingeniosos juegos de palabras y métricas, El Menor no solo ganó una batalla: conquistó un hito, dejando por primera vez el título en casa”, dice un comunicado de sus organizadores.

    “Siento que es como culminar el trabajo de todas las generaciones anteriores que también los respeto mucho, todos los que estuvieron Kaiser, Stigma, Tom Crowley (...) entonces obviamente lo digo con mucho respeto para ellos, quizás esto ahora me posiciona como el mejor de la historia de Chile, pero eso tampoco es para mi ego, esto es para Chile”, dice el nuevo campeón en el mismo texto.

    La jornada fue mucho más que una competencia: fue una celebración del freestyle en su máxima expresión, con un evento que no ocurría en Chile desde su última edición en 2021. Bajo la animación de Cayú y Clipper, con los beats precisos de DJ Verse y un jurado de lujo compuesto por Jota, Trueno, Arkano, Jony Beltrán y Yartzi, cada enfrentamiento elevó el nivel y mantuvo al público electrizado toda la noche.

    Gianfranco Tripodo

    Mano a mano con Teorema

    Desde los octavos de final, El Menor dejó claro que estaba para grandes cosas. Superó al cubano Reverse con autoridad, para luego protagonizar uno de los duelos más esperados contra la segunda carta nacional, Teorema, topándose en cuartos de final.

    Un verdadero choque de titanes que encendió el Movistar Arena como nunca, y que dejó una postal para el recuerdo con ambos MCs abrazándose al final del round y haciendo el traspaso de una bandera chilena. “Desde que empecé, Teo siempre se alegró por mí, porque él es una persona que nunca le va a molestar tu éxito y sé que también ahora está feliz por mí”, reflexionó El Menor.

    Este no fue el único momento histórico que dejó la noche. Cuartos de final vio enfrentarse al legendario rapero Chuty contra Almendrades, quién sorprendió a todos con destreza y rapidez venciendo al español en una reñida batalla . Al mismo tiempo, el colombiano Valles T le dio a entender al público que hoy venía en serio, dando clases de freestyle e imponiéndose contra el argentino Larrix.

    Así, llegó el enfrentamiento entre el trasandino Exe contra el peruano Almendrades, una de las mejores sorpresas de esta Final Internacional, mientras que El Menor debió dar una de las batallas más duras de la noche contra la carta colombiana, el experimentado Valles-T. Con el rugido del Movistar de fondo, Efraín se acercaba un paso más a consolidarse como “El heredero al trono”.

    “La final cumplió con todo lo que esperaban los 15 mil asistentes, un Menor en su prime y un Almendrades reafirmando que su lugar no era casualidad. Sin embargo, pese a lo disputada de la batalla, el local logró imponerse con justicia junto a su gente, convirtiéndose en el primer chileno en ganar una Final Internacional de Red Bull Batalla, que por tercera vez en la historia se disputaba en Chile", sigue el comunicado.

    La batalla por terceros y cuartos, vio como ganador al colombiano Valles-T sobre el oriundo de Bahía Blanca, Exe, quien por segunda edición consecutiva consiguió el mismo lugar en una internacional. Así, el del “paso del robot” aseguró un cupo para el 2027.

    La próxima edición de la Final Internacional de Red Bull Batalla se realizará en Perú, y ya están los primeros confirmados: El Menor (Campeón Internacional), Almendrades (Segundo lugar Internacional) y Valles-T (Tercer lugar Internacional) .

    Más sobre:Red Bull BatallaFinal InternacionalEl menormúsicamúsica culto

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