Carlos Altamirano recibe el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025

Por tercer año consecutivo, el artista visual Carlos Altamirano recibió el Premio Plagio a la Creatividad Artística. Fundación Plagio otorga este premio a las figuras destacadas con más de 30 años de trayectoria que hayan causado una transformación creativa desde la literatura y las artes visuales.

En el caso de Altamirano, la organización destacó su larga trayectoria y su exploración crítica de la historia del arte nacional. Cuando el artista recibió el galardón dijo: “Comienzo con una confesión: soy un plagiador, un imitador, un copión. Por eso, felicito la perspicacia de la Fundación Plagio, que me reconoce como a uno de los suyos”.

La obra de Carlos Altamirano ha tenido espacio en el grabado, la pintura, la instalación, la fotografía y el videoarte. Siendo parte del núcleo teórico-artístico junto con Nelly Richard y Carlos Leppe, fue una figura fundamental en la escena chilena. Entre sus proyectos están las instalaciones Tránsito (1977) y Panorama Santiago (1981).

En un comunicado de prensa, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo enfatizó la importancia del artista. “Carlos es un artista esencial para entender el arte contemporáneo en Chile y su obra ha construido un imaginario único, desafiando cánones y proponiendo una relectura personal y aguda de nuestra cultura visual”.

En la foto están Miranda Montealgre (en representación de Pía Barros), Carlos Altamirano, Ángela Abarca (nieta de José Ángel Cuevas), Carlos Cociña y Pablo Brugnoli (hijo de Virginia Errázuriz)

Además, fueron premiados Pía Barros, José Ángel Cuevas, Carlos Cociña y Virginia Errázuriz. Los premiados, en conjunto, tendrán un ciclo de conversatorios abiertos y gratuitos en la Universidad Diego Portales durante mayo y junio.