Carrie: el regreso de un clásico sangriento que nunca envejece

Algo tan doméstico como la llegada de la primera menstruación, a la joven Carrie White -una muchacha tímida y retraída- se le convierte en un suplicio. Estando en las duchas tras una clase de educación física comienza su sangrado, que ella cree algo grave y no entiende por qué le ocurre. La razón es porque su madre, Margaret, una fanática religiosa, nunca la educó respecto al tema, pues ve esa maduración como algo pecaminoso.

Ante su pedido de ayuda, sus compañeras se burlan lanzándole tampones y compresas, hasta que es salvada por la profesora, Miss Collins. Sin embargo, Carrie por casualidad rompe una ampolleta solo usando su mente. Eso la intriga y poco a poco descubre que tiene poderes telekinéticos, que si se concentra puede mover cosas. Y no dudará en usar ese poder para tomar venganza de quienes le hacen bullying. El acabose ocurre en el baile de graduación de la secundaria, donde Carrie es humillada en un momento que debía ser mágico, pero no duda en explotar al máximo sus poderes y el resultado es sanguinario.

A grandes rasgos es la trama de Carrie, el filme de 1976 dirigido por Brian De Palma, y que acaba de aterrizar en la plataforma Mubi, junto con otros de sus títulos: Dress to kill (1980) y Blow out (1981). Pero hablemos de Carrie, se trata de un clásico del cine de terror y que recoge buena parte de los códigos del género: sangrienta, tensa, excesiva.

Sissy Spacek encarna el miedo, la rabia y la fragilidad en una actuación que transformó el cine de terror para siempre.



CARRIE ya disponible en streaming #AhoraEnMUBI pic.twitter.com/3YBvBh4jsL — MUBI Latinoamérica (@mubilat) July 9, 2025

Para la actriz Sissy Spacek, la mujer que interpretó a la atormentada muchacha, el filme fue su consagración. Entre otras cosas, debió superarse a sí misma y a sus propias aprensiones. Por ejemplo, cuando hizo la escena inicial en la ducha fue un momento muy duro para ella. “Fue aterrador. Además, soy muy tímida y soy introvertida -dijo al New York Post, en 2022-. Fui con Brian De Palma y le dije: ‘Cuéntame sobre esta escena, ¿cómo es?’. Se volvió hacia mí y me dijo: ‘Es como si te atropellara un camión Mack’“.

Spacek siguió el consejo del cineasta y se acordó que a su marido, el diseñador y director de arte Jack Fisk, había sido atropellado por un camión, así que cuando llegó a casa le pidió que le contara cómo se había sentido. “En esa escena, lo que me viene a la mente es [Fisk] caminando por la carretera cuando tenía unos 11 o 12 años. Estaba nevando y él miraba las luces de Navidad. Y entonces vio las luces de un coche que venía por la carretera directo hacia él y lo atropelló. Así que, cuando Carrie se ducha, veo esas luces navideñas y luego el horror de la sangre...¿No es extraño que algo así pueda funcionar?”.

Por entonces, Spacek contaba 26 años y ya llevaba ocho trabajando. A pesar de eso, no se sentía tan lejana a lo que sentía su personaje. “Tenía madurez por lo que ya había vivido, pero siempre he estado conectada con mi niña interior. Simplemente soy. Todavía puedo ver esa niña interior hoy”, comentó a The Guardian, en 2022.

Spacek tuvo una recordada performance, esto porque se comprometió a fondo con su personaje, esto le valió su primera nominación al Premio Oscar a Mejor actriz. En sus memorias de 2012, Mi extraordinaria vida ordinaria, reveló que se aisló del resto del elenco y decoró su camerino con iconografía religiosa para conectar en el ambiente que vive el personaje. También estudió la Biblia ilustrada de Gustave Doré y el “lenguaje corporal de las personas apedreadas por sus pecados”. Esto por su propia manera de entender su trabajo. “Soy muy apasionada. No me siento indiferente ante las cosas. O me entrego por completo o no me entrego en absoluto”.

Este filme se trata de la adaptación de la primera novela de Stephen King publicada solo dos años antes, en 1974. Fue tal su éxito que De Palma se animó a llevarla al celuloide. Y pese a que se han hecho otras versiones a posterioridad, la suya se anotó como un imperdible del séptimo arte.

“La de Brian de Palma me parece una obra maestra. El problema es que vi la película antes de leer el libro y creo que son muy diferentes -opinó el escritor y guionista Pablo Illanes a Culto-. De Palma se aprovecha del material para llevar la película a su mundo de trucos y artificios y pantallas divididas y le funciona perfecto".

“La secuela (The rage) no me gusta nada, aunque la he visto varias veces. La otra versión para la tele es la peor de todas, un bodrio. Y el remake con Chloe Grace Moretz no lo encontré tan malo, a pesar de lo hereje que me pareció la idea al comienzo. Feliz vería una serie basada en Carrie. La adaptación sería todo un desafío. Buena suerte con esos flashbacks!”.

Por su lado, el crítico de cine de Culto, Rodrigo González, opina: “Carrie lo colocó en el mainstream a través de una historia que pegaba en las canillas de la moral puritana americana y al mismo tiempo era una descripción invertida y retorcida de los adolescentes secundarios adictos al bullying”.

“La llegada de Brian De Palma a Mubi es una gran noticia, en particular la presencia de las cintas de esta época, que es la mejor de todas, en la segunda mitad de los 70 y los primeros 80. No es habitual hallarlas en las plataformas. Es el mismo período en que se consagraron sus otros dos compañeros italoamericanos Francis Ford Coppola y Martin Scorsese con portentos como Apocalipsis Ahora (1976) y Toro Salvaje (1980). En esa comparación injusta, muchos tendieron a mirar a De Palma como una promesa caída, un intento de genio, como quien pudo haber sido, pero no. Consideraron que Vestida para Matar (Dressed to Kill, 1980), Estallido Mortal (Blow Out, 1981) o Doble de Cuerpo (Body Double, 1984) eran obras menores, cintas espurias, homenajes descarados a su ídolo Alfred Hitchcock. Mentira: se trató de retratos afiebrados, sensuales, originales y trágicos de su época. Un buen artista roba, y De Palma es de los mejores artistas. Sus películas han envejecido increíblemente bien".

En febrero de este año, se confirmó que durante el 2025 se rodará una versión en serie que será dirigida por Mike Flanagan (El juego de Gerald, Doctor sueño). La producción comenzará sus faenas en junio de este año, en Vancouver, Canadá y llegará a las pantallas de Amazon Prime Video posiblemente en 2026. Es que la historia tiene bastante de actualidad todavía. Así lo piensa Sissy Spacek en el citado diálogo con The Guardian.

“¿Quién iba a pensar que Carrie seguiría aquí como 100 años después? Cada año, una nueva generación de jóvenes la ven. Muchos chicos se sienten torturados en la secundaria y el bachillerato. Sufren acoso e incomprensión. Stephen King tocó la fibra sensible con eso. Es una historia universal”.