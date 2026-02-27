Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción Valoración de A los 4 Vientos

La penúltima noche del Festival de Viña 2026 definió la canción ganadora de la competencia folclórica de esta edición y también a la artista que se llevó el premio a la Mejor Interpretación.

La final tenía a México con la canción Capullito interpretada por Majo Cornejo; Argentina con La Zamba de Campedrinos; y a Chile con el tema Valoración de A los 4 Vientos. Entre ellos se llevó la definición por la Mejor Canción del certamen.

El jurado integrado por Juan Manuel Astorga, la actriz Sigrid Alegría, el locutor de Radio Carolina Rodrigo “Pelao” González, la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, la soprano Verónica Villarroel, y los cantantes Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y Milo J, además del voto del público, fueron los encargados de seleccionar a los triunfadores de la Competencia Folclórica en Viña 2026.

Así fue como Chile, entregando la Gaviota de Plata al grupo A los 4 Vientos, quienes además se llevaron un premio en dinero de 11.300 dólares. Con un puntaje 6,7, los chilenos se impusieron frente a Argentina, que obtuvo un 6,4, y México, que logró un 6,0.

Este es el segundo año que el premio en esta categoría se queda en el país luego de que en 2025 ganara Metalengua con la canción La baba del sol.

En tanto, en la categoría a Mejor Intérprete de la Competencia Folclórica, el premio se fue para España. Una total sorpresa dado que la canción quedó fuera de los temas finalistas, pero María Peláe logró triunfar con su canción Que vengan a por mí. Además de la Gaviota de Plata, la artista se lleva 33.900 dólares.