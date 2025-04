Columna de Daniela Lagos: The Last of Us, abróchense los cinturones

The Wire, Succession, The Sopranos, Sex and the City, Game of Thrones, Boardwalk Empire. No es sólo una lista de algunas de las más aplaudidas y exitosas producciones de HBO. Todas ellas también comparten un día de estreno, un día que para los fanáticos de las series hace décadas es sinónimo de dejarlo todo y sentarse frente a, en ese entonces, la televisión, porque HBO tiene algo que entregar.

En una época que se siente tan lejana a esos días de pocos estrenos y opciones limitadas, el canal de cable y ahora streaming ha mantenido la tradición de darle el domingo en la noche a grandes apuestas que estrenan un capítulo por semana y, cuando tenemos suerte, tocan dos joyas seguidas. Como que termine The White Lotus y empiece The Last of Us.

La semana pasada debutó el segundo ciclo de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey con un gran desafío por delante, porque la primera temporada había sido un éxito rotundo y no se podía decepcionar. Así, como para que no cupieran dudas, el regreso fue con todo. Quizás no tantos balazos o zombies, pero sí una mesa servida para lo que promete serán siete capítulos de infarto.

Luego de una breve introducción, la historia da un salto y se retoma cinco años después de lo ocurrido en la primera temporada. El mundo sigue viviendo las consecuencias de una pandemia que terminó con millones de personas muertas y otras semi-muertas, que rondan buscando a quienes atacar. Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey) están instalados en un pueblo amurallado, aunque su relación ahora es tensa y lejana. Pero ese no es su único problema, porque, entre otras amenazas, parece haber aparecido un nuevo tipo de infectado, y un grupo de la milicia revolucionaria de las Luciérnagas está a la caza de Joel por haber matado a varios de los suyos.

Así, el primer episodio logra cumplir con su cometido de anunciar lo que vendrá y dejar al espectador queriendo más. La producción por supuesto sigue siendo impecable, así como las actuaciones, y aparecen nuevos personajes que ya se puede ver vienen cargados de drama. Una temporada que promete y que asegura un par de meses más con domingos pegados a la pantalla, porque por delante hay acción, drama y giros de sobra.