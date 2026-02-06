Cómo Pedro Pascal rescató De Noche, el drama romántico homosexual de Todd Haynes

Según reportó Variety el 4 de febrero de 2026, el siguiente proyecto del cineasta Todd Haynes volvió a encaminar su realización con Pedro Pascal como actor protagónico, participación confirmada por el medio estadounidense. La cinta, titulada De Noche, comenzará su rodaje en marzo de este año.

Información de la trama ha revelado que De Noche será un romance gay de época, ambientado en 1930 durante la Gran Depresión estadounidense, específicamente en Los Ángeles. Pascal interpretará a un detective desencantado y frío, mientras que su compañero de elenco, el actor estadounidense​ de ascendencia colombomexicana Danny Ramirez, actuará como un profesor de internado.

Extraídas de LOS40 Chile y Europa FM

Ambos, provenientes de mundos diferentes, tendrán un romance intenso que los pondrá en peligro frente a la homofobia y corrupción de la época, lo que los obligará a huir juntos a México en busca de libertad. Se ha descrito al proyecto como una historia de amor con referencias al cine noir clásico que se centrará en el contexto de deshonestidad, explotación y terror que había en Estados Unidos durante esos años.

Respecto a la trama, Todd Haynes, conocido por dirigir Mi historia sin mí (2007), Carol (2015) y Secretos de un escándalo (2023), declaró lo siguiente: “Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una era (demasiado relevante para la nuestra) de corrupción doméstica, explotación racial y terror global (...) Pero emerge como un testimonio del inexplicable poder del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más abrumadoras“.

El guion de De Noche fue escrito por el propio Haynes, junto a su colaborador habitual Jon Raymond. Lo llamativo es que la idea tras el proyecto fue ofrecida al director por el actor Joaquin Phoenix, quien, según reportes, quería llevar a la pantalla un romance homosexual ambientado en 1930, con escenas explícitas y el coprotagonismo de Ramirez.

El abandono de Phoenix

El propio Phoenix fue elegido como el actor protagónico para el rodaje original del filme, que iba a tener lugar en agosto de 2024. El intérprete había sido clave para materializar el proyecto, pero lo abandonó cinco días antes de que empezaran a filmar en México.

La noticia fue mediática por el caos financiero que implicó la decisión del actor, quien no dio explicaciones sobre el por qué de su salida, pero diversas fuentes reportaron que Phoenix sintió inseguridad por su participación en el proyecto, ligada a su involucramiento en escenas sexuales explícitas. Variety comentó que el suceso tuvo repercusiones críticas en la producción, ya que el rol protagonista “no podía ser recasteado”. Se comentó que esperaron al actor por dos semanas, pero no regresó.

Extraída de Britannica

En ese entonces, se habían construido sets de filmación completos en Guadalajara, la película ya había sido vendida a distribuidores internacionales y se habían realizado inversiones millonarias en su producción. La salida del actor paralizó todo, dejó a cientos de miembros del equipo sin trabajo y causó grandes cuestionamientos a Phoenix por cometer semejante “falta de respeto”.

Al respecto, la productora del filme, Christine Vachon, declaró lo siguiente según The Hollywood Reporter, luego de tachar el abandono del actor como “una pesadilla”: “Lo más trágico para mí es que Todd tiene (tenía) 62 años. Hay un número finito de películas que podrá hacer en su vida. La idea de que su tiempo fue desperdiciado y de que una película no sea el resultado de esos años de trabajo cercano con Joaquin, esa es la verdadera tragedia. Como comunidad cultural, perdimos la oportunidad de tener otra película de Todd Haynes. Eso es simplemente criminal”.

Extraída de MUBI

El anuncio de Pedro Pascal como el nuevo actor principal del proyecto no solo lo revitaliza, sino que también genera mayor interés de inversores y productoras al contar con un protagonista llamativo que viene de un 2025 exitoso. Tras estrenos como Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (2025), Materialistas (2025) y la segunda temporada de The Last Of Us, el intérprete chileno se mantiene como uno de los rostros más mediáticos del Hollywood moderno.

Vachon se mantiene como productora de este relanzamiento de De Noche a través de Killer Films, productora que ha colaborado históricamente con Todd Haynes. El proyecto también recibió el respaldo económico de MK2 Films, productora y distribuidora francesa de películas que esta detrás de filmes como Valor sentimental (2025) y El agente secreto (2025).

Para esta nueva cinta, MK2 no solo la financiará, sino que también se encargará de las ventas internacionales, mientras que los derechos domésticos serán co-representados junto a Cinetic Media. También participará la productora Paloma Negra Films.

Extraída de Diario AS

¿Cuáles son los siguientes proyectos de Pedro Pascal?

Al actor chileno le espera un 2026 cargado de blockbusters con grandes expectativas. Su próximo estreno confirmado es la nueva película de la serie El Mandaloriano, titulada The Mandalorian & Grogu y dirigida por Jon Favreau. La cinta tiene su lanzamiento planeado para el 21 de mayo de 2026 y representará la primera incursión de Din Djarin, Grogu y compañía en la pantalla grande, donde tendrán diversas aventuras por la galaxia. Se ha confirmado que en el reparto también estarán Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y Jonny Coyne.

Sin embargo, el principal evento cinematográfico de Pedro Pascal será Vengadores: Doomsday, que llegará a cines chilenos el 17 de diciembre. El nuevo crossover de proporciones épicas que prepara Marvel reunirá a Reed Richards (interpretado por Pascal) con personajes como el Capitán América, Thor y el antagonista Dr. Doom. No se saben grandes detalles de la trama, pero se confirmó la presencia de Los 4 Fantásticos, los Vengadores y los X-Men, en un gran proyecto que mezclará personajes de fases anteriores del universo cinematográfico con incorporaciones más modernas.

Otro proyecto que está en la agenda del actor, aunque todavía en preproducción, es ¡Behemot!, la próxima película escrita y dirigida por Tony Gilroy. La cinta fue anunciada en 2025 con Oscar Isaac como protagonista, pero fue posteriormente reemplazado por Pascal, cuya confirmación fue anunciada en octubre.

El filme, producido por Searchlight Pictures, también tendrá en su elenco a Eva Victor, Olivia Wilde, Matthew Lillard, Alexa Swinton y Will Arnett. No se conocen muchos detalles de la historia de la cinta, pero Gilroy ha declarado que tratará sobre una violonchelista.