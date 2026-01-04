SUSCRÍBETE POR $1100
    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    El actor de 51 años se encontraba en la isla de St. Barths, donde pasaba unos días de vacaciones junto a amigos y figuras públicas, sin embargo, no logró abandonar la zona debido a las interrupciones en el tráfico aéreo que se produjeron luego de la acción militar ordenada por la administración del presidente Donald Trump.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Leonardo DiCaprio no pudo asistir este sábado 3 de enero a la ceremonia de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, en California, donde debía recibir el Desert Palm Achievement Award por su actuación en One Battle After Another. Su ausencia estuvo directamente vinculada a las restricciones aéreas que se activaron en el Caribe tras el operativo militar lanzado por Estados Unidos en Venezuela.

    Según informó Variety, el actor, de 51 años, se encontraba en la isla de St. Barths, donde pasaba unos días de vacaciones junto a amigos y figuras públicas, entre ellos su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, y el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

    Sin embargo, no logró abandonar la zona debido a las interrupciones en el tráfico aéreo que se produjeron luego de la acción militar ordenada por la administración del presidente Donald Trump.

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs confirmó a PEOPLE que DiCaprio no pudo viajar debido a esta situación. “Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido”, señaló. En el mismo comunicado, el festival indicó que, pese a su ausencia, el actor sería igualmente homenajeado durante la ceremonia por su trayectoria y su trabajo más reciente.

    Ese mismo día, el Aeropuerto Internacional de Palm Springs informó a través de la red social X que los vuelos de salida estaban sujetos a una parada en tierra. “Un problema de control de tráfico aéreo de la FAA está afectando hoy el espacio aéreo del sur de California”, indicó la terminal aérea, precisando que algunos vuelos entrantes fueron desviados y que se esperaban retrasos generalizados. La restricción fue levantada a las 16:20 horas locales.

    Pese a no estar presente físicamente, el premio fue presentado a DiCaprio por Teyana Taylor y Chase Infiniti. El actor envió un discurso de aceptación pregrabado, en el que explicó que se encontraba varado y no podía viajar.

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    El reconocimiento había sido anunciado por el festival el pasado 18 de noviembre. En esa ocasión, el presidente del certamen, Nachhattar Singh Chandi, destacó que en One Battle After Another DiCaprio ofrece “una actuación fascinante y cargada de emoción”, subrayando además su influencia y trayectoria en el cine.

    La situación aérea se produjo en un contexto marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó el sábado la orden de “ataques a gran escala” y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de delitos relacionados con el narcotráfico, acusaciones que Maduro ha negado. Según CBS News y la BBC, los ataques incluyeron bombardeos en Caracas y en instalaciones militares.

    De acuerdo con Associated Press, durante esa jornada ningún vuelo comercial cruzaba el espacio aéreo venezolano y las principales aerolíneas cancelaron cientos de vuelos en el Caribe oriental, afectando rutas hacia y desde Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba y más de una docena de destinos en las Antillas Menores. Varias compañías anunciaron que no aplicarían cargos por cambio a los pasajeros obligados a reprogramar sus viajes.

    Tras la ceremonia de Palm Springs, DiCaprio figura entre los nominados a Mejor Actor en los Critics Choice Awards, que se entregan el domingo 4 de enero, y a Mejor Actuación Masculina en Película – Musical o Comedia en los Globos de Oro, programados para el 11 de enero.

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
