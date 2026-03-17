Creamfields Chile confirma fechas para 2026: el gigante de la electrónica vuelve en noviembre

El festival de música electrónica más importante del país se prepara para una nueva edición. La organización ha confirmado oficialmente que Creamfields Chile 2026 se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre, prometiendo una experiencia sin precedentes.

Tras 20 años de ediciones memorables que han reunido a los máximos exponentes del EDM, Techno y House, la versión 2026 busca elevar la vara con un despliegue técnico de nivel mundial, múltiples escenarios y una atmósfera que solo “Creamfields” sabe crear.

Inicia la Preventa Exclusiva

Para los fanáticos más fieles que buscan asegurar su lugar en el evento del año al mejor precio, se ha habilitado un proceso de Registro de Preventa Exclusiva.

¿Cómo participar?:

Los interesados deben inscribirse en el sitio oficial: www.creamfields.cl

Beneficios: Estar inscritos les otorgará acceso prioritario a los primeros tramos de precio antes de la venta general, asegurando su ticket para los dos días de festival.

Próximamente se revelarán más detalles sobre esta nueva edición, que como cada año, promete incluir a las estrellas internacionales más relevantes del mundo y al talento nacional más destacado.