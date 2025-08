Crítica de discos: Talking Heads y Elton John son leyendas; Tyler, The Creator quizás más adelante

*Talking Heads - More songs about buildings and food (superdeluxe edition)

Talking Heads fue una bisagra, un conector entre décadas, una sinopsis de lo que vendría. Anticipó los 80 a partir del debut en 1977, seguido de este álbum, el primero de tres colaboraciones fundamentales con Brian Eno como productor y músico en estudio.

La banda neoyorquina liderada por David Byrne, compositor de la mayoría del material, alteró los roles en busca de una nueva narrativa contraria al protagonismo fálico y machacón de la guitarra, característico de los 70, y los despliegues solistas en general. Las seis cuerdas encaran un sentido más rítmico en manos de Jerry Harrison y el mismo Byrne, como una especie de funk profundamente blanco, matemático y algo espasmódico en consonancia con la voz en estado de alerta, entretejido con la batería cuadrada como reloj de Chris Frantz, y el bajo reseco, sinuoso y juguetón de Tina Weymouth.

Canciones como Find a job, I’m not in love y Stay hungry, entre varias, son manuales que han germinado en bandas insoslayables como LCD Soundsystem, Vampire Weekend y Franz Ferdinand. Esta edición contiene un segundo disco de versiones alternativas del listado original con mezclas más tempranas, y una actuación del 10 de agosto de 1978 en el Entermedia Theater de Nueva York, de asombrosa fidelidad con los registros de estudio.

*Elton John - Live from The Rainbow theatre with Ray Cooper

Hacia 1977 Elton John había dado vuelta el tablero como solista con marcas increíbles, contando media docena de singles en el número uno de Billboard, siete álbumes en el primer puesto estadounidense, colaboraciones con la élite incluyendo John Lennon y The Who, y un sello discográfico propio.

En mayo de aquel año ofreció seis conciertos en el teatro Rainbow de Londres, donde solía presentarse la realeza del pop británico, con un formato austero. Primero él y su piano, y luego un segundo bloque junto al afamado e histriónico percusionista Ray Cooper, un infaltable entre las más grandes estrellas y espectaculares shows benéficos.

El setlist eludía los más grandes éxitos, dando espacio a canciones como la conmovedora Tonight de Blue moves (1976), una pieza extraordinaria; Roy Rogers de Goodbye yellow brick road (1973) en una apasionada interpretación, y la melancólica Goodbye. Cooper colorea elegantemente mediante timbales, campanas tubulares y xilófono, entre otros elementos orquestales de percusión, mezclados con química exacta para este registro seleccionado directamente por Elton John. La leyenda pop aún sostiene los agudos de su registro, que desaparecerían a partir de la década siguiente tras una intervención quirúrgica.

*Tyler, The Creator - Don’t tap the glass

A ocho meses del excelente Chromakopia, Tyler, The Creator (34) vuelve a instalar notable distancia entre sus competidores. Su obra funciona como un punto aparte dentro de la oferta del hip hop por varios motivos. No necesita publicar discos kilométricos y rellenar con colaboraciones sin chispa. Si hay invitados, se justifican plenamente como ocurre con Pharrell Williams en Big Poe, que también cuenta con la participación de Sk8rbd, un bombazo bailable en el arranque.

Sugar on my tongue se mueve al synth pop ochentero, el carril más notorio del álbum, que persiste en el soul sintetizado de Sucka free. El interludio Mommanem avanza hasta el presente como si se tratara de una advertencia coral, para empalmar directamente con la pendenciera Stop playing with me. Un cóctel vintage de los 80 envuelve a Ring ring ring para girar de regreso a la calle en Don’t tap the glass / Tweakin’.

Vuelve el soul en Don’t you worry baby junto a Madison McFerrin, encajonado entre sintetizadores y caja de ritmo. Sin descanso enlaza I’ll take care of you en compañía de Yebba, un collage onírico que se desvía hacia los 90 con gotas de acid jazz. La cadenciosa Tell me what it is cierra 28 minutos precisos de un álbum que se valida de comienzo a fin y que reitera a Tyler, The Creator, como artista fenomenal en su categoría. Su elocuencia y fluidez musical no tiene parangón.