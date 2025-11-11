Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

Ha sido una de las grandes pérdidas del catálogo rockero de este 2025, llorando tanto por los fans de Kiss y por aquellos que crecieron con el rock de los 70 como faro.

Paul Daniel ‘Ace’ Frehley, guitarrista original y fundador de la banda estadounidense, murió el pasado 16 de octubre a los 74 años, golpeando a sus ex compañeros y también a la amplia comunidad seguidora por el mundo de los hombres de I was made for lovin’ you.

Eso sí, hasta ahora no había claridad de su causa de muerte, salvo que el músico fue internado en una clínica tras sufrir lesiones producto de una caída en su hogar en septiembre.

Como murió Ace Frehley de Kiss

Ahora, TMZ reveló este lunes 10 la causa de muerte del instrumentista, quien además fue desconectado de un respirador artificial por una decisión familiar luego de que sufriera una hemorragia cerebral producto de esa caída.

De acuerdo con el medio internacional, Frehley -quien fue parte de la mayor era de Kiss entre los 70 y los 80- falleció “como resultado de un traumatismo craneoencefálico contundente debido a una caída”.

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss. Foto: IG.

Según el informe del médico forense del condado de Morris, Nueva Jersey, el hombre conocido como ‘Spaceman’ sufrió “una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural (una acumulación de sangre entre la membrana que recubre el cerebro y el propio cerebro) y un derrame cerebral”.

La conclusión del informe precisa también que la muerte de Frehley se dictaminó como accidental luego de que sufriera la fuerte caída hogareña. “También se le practicó una intervención para drenar el hematoma subdural, pero sin éxito”, se lee en el documento publicado por TMZ.