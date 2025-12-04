¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

Como cada año, Google dio a conocer un resumen de las búsquedas más destacadas que captaron la atención de las personas en Chile en 2025.

Este panorama, construido a partir de las búsquedas con mayor crecimiento en distintas categorías, brinda una perspectiva única de lo que capturó la atención global. Para elaborar este informe, se emplearon diversas herramientas internas, como Google Trends, complementadas con otras fuentes de información.

Uno de los ítems es el de los libros. Ahí destacaron fundamentalmente algunos fenómenos comerciales; el más buscado fue El Eternauta, la historieta argentina creada por el guionista, Héctor Germán Oesterheld​ y el dibujante Francisco Solano López. Muy probablemente ahí influyó el fenómeno alrededor de su adaptación para la plataforma Netflix.

También se buscó el Libro del Nuevo Conductor Profesional, además de títulos como El verano en que me enamoré de Jenny Han, De mi para mi: La Tormenta Pasará de Nacarid Portal o Mi año en Oxford, de Julia Whelan.

Mira el listado completo a continuación