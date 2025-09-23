SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Cuando Bruce Springsteen se fue de Chile con un manuscrito de Víctor Jara

Uno de los artistas definitivos de la canción estadounidense este martes 23 cumple 76 años. Hace poco más de una década, ofreció en Chile un show memorable y, tras el final, recibió en camarines a un familiar de Víctor Jara que le entregó un obsequio para la historia.

Claudio VergaraPor 
Claudio Vergara
Cuando Bruce Springsteen se fue de Chile con un manuscrito de Víctor Jara

Bruce Springsteen ofrece el mejor concierto del año”.

De esa manera -lapidaria, rotunda, sin pie para dudas ni debates- tituló este medio la crónica del show que el artista norteamericano dio el ya lejano 12 de septiembre de 2013 en el Movistar Arena de Santiago.

Bruce Springsteen.

Pese a que su espectáculo debut en el país estuvo muy lejos de repletarse -casi cinco mil personas llegaron al recinto, con el área de galerías debiendo ser tapada de manera completa para disimular los vacíos-, Springsteen ofreció una entrega como si se tratara de una cita multitudinaria y fervorosa similar a las que se ha habituado durante décadas en su tierra natal y en Europa: corrió en medio del público, se arrojó a los brazos y las cabezas de los presentes en primeras filas, subió a seis asistentes para interpretar Dancing in the dark y despachó su propia lectura de Manifiesto, de Víctor Jara, en español y en homenaje al asesinado cantautor cuya historia conoció en los shows de Amnistía Internacional de 1988 en Argentina.

Al final, luego de 3 horas y 37 minutos de duración, no había tiempo para titubeos: el hombre de Born to run había desplegado el mejor concierto de esa temporada en Chile. O, al menos, el más intenso.

Por eso, cuando volvió a su camarín en el recinto del Parque O’Higgins -sudado, agitado, con la satisfacción del deber cumplido, como un futbolista que juega el partido de su vida-, el cantante sólo quería algo de paz. Un remanso. O algo distinto: un pequeño minuto de intimidad tras la agitación que significaron casi cuatro horas en escena.

El encuentro con la figura de Víctor Jara

Al concluir la presentación, recibió en su espacio personal a Patricio Doñas, hijo de Alejandro Doñas Jara, quien a su vez es hijo de Georgina, uno de los cuatro hermanos de Víctor Jara. O sea, se trataba de un sobrino del cantautor nacional.

La reunión se había pactado 24 horas antes y el músico fue el principal interesado en materializarla: quería conocer de primera fuente la historia del creador asesinado por la dictadura. Además, en la previa, él mismo había hablado del tema frente a los medios locales.

SIN CREDITO

Ante ello, Doñas le obsequió una copia de los manuscritos originales del hombre de El derecho de vivir en paz, escrito por su propio puño y letra. También sumó un libro con carátulas de la prolífica era de la Nueva Canción Chilena.

Víctor Jara, el teatro y sus años de iniciación

“Más que contar algo, él me preguntó muchas cosas. Conocía bien la historia, mucho mejor que muchos chilenos. Estaba muy agradecido. Y por mi parte significó vencer el miedo de mi propia historia”, dijo Doñas en ese momento a La Tercera.

Springsteen se fue al día siguiente de Santiago. En sus maletas cargaba un tesoro de la cultura popular chilena. En el destino inmediato de sus -pocos pero fieles- devotos en Chile, había regalado uno de los instantes más memorables de la cartelera chilena de este siglo.

Más sobre:Bruce SpringsteenVíctor JaraManifiestoMovistar ArenaJoan JaraMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

“Hablar de derechos humanos no basta”: el discurso de Bachelet en la ONU en antesala de definición por la Secretaría General

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Diputados UDI piden “destrabar” proyecto que permite instalar detectores de metales en colegios

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

4.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 22 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 22 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”
Chile

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

“Hablar de derechos humanos no basta”: el discurso de Bachelet en la ONU en antesala de definición por la Secretaría General

Diputados UDI piden “destrabar” proyecto que permite instalar detectores de metales en colegios

Liderar la IA con mirada estratégica e impacto
Negocios

Liderar la IA con mirada estratégica e impacto

Gobierno espera sanciones en caso de colusión de procesadoras de centolla denunciadas por la FNE

Informe de victimización del Comercio: se disparan gastos en seguridad y sube porcentaje de quienes no denuncian

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

La nueva jugada de José Pedro Fuenzalida de cara a su despedida junto a Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic
El Deportivo

La nueva jugada de José Pedro Fuenzalida de cara a su despedida junto a Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic

La burla del Betis de Pellegrini a Vinícius Júnior tras la entrega del Balón de Oro

“El Rey de Chile en Chengdú”: ATP reacciona al título de Alejandro Tabilo en China

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial
Cultura y entretención

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

De Massive Attack a Dua Lipa: cómo la crisis en Gaza movilizó al mundo de la música

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente
Mundo

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

Familiares de los rehenes amenazan con “seguir a Netanyahu” hasta la Asamblea General de la ONU

Trump critica reconocimiento a Estado palestino y advierte con “volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint