Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

Un ensamble de artistas inquietas es el que forma el Cuarteto Austral. Su trabajo fusiona el interés por interpretar música clásica actual y colaborar con artistas que cultivan música popular.

Formado en 2017, el conjunto ha trabajado con distintos artistas, desde Macha y el Bloque Depresivo, Joe Vasconcellos, Javiera Mena, Aerstame, pasando por Camilo Salinas, Mon Laferte y hasta con Los Bunkers, siendo el cuarteto que participó en la grabación de su MTV Unplugged y en la posterior gira acústica.

El conjunto que integran Makarena Mendoza y Paula Rosales en violines, Priscilla Valenzuela en viola y Valentina del Canto en cello, se alista para una importante presentación, el martes 9 de diciembre a las 19:30 horas en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile (Miguel Claro 509).

Bajo el título Música y Amig@s, la agrupación abordará las principales vertientes que ha desarrollado desde su creación. Primero, presentará un adelanto de su próximo disco de estudio, que será editado por el sello Aula Records e incluirá obras de autoras y autores contemporáneos, como Millaray Parra Miranda, Claudio Pérez Llaiquel, Silvio Rozzi y Rodrigo “Peje” Durán. Luego, estrenará arreglos creados especialmente para ser interpretados junto a más de una decena de invitadas e invitados, que representan distintos rincones de la música chilena.

El listado incluye a cantautores como Gepe, Magdalena Matthey y Javiera Parra, junto con eximios instrumentistas y compositores, como el pianista Camilo Salinas y los guitarristas “Chicoria” Sánchez, Raúl Céspedes y Miguel Molina. A ellos se sumarán figuras ascendentes de la música chilena: el grupo Catalina y las Bordonas de Oro, la cantante Masquemusica, el guitarrista Sebastián Orellana y el pianista y productor Marcelo Wilson, quien acaba de participar del concierto que 31 Minutos registró para la serie Tiny Desk de NPR.

“Será una oportunidad única para seguir difundiendo obras originales de compositoras y compositores chilenos actuales y para seguir estrechando lazos con artistas de la escena nacional. Son las dos características que más nos representan”, dicen las intérpretes, que también aprovecharán la ocasión para hacer un registro en vivo. Este se sumará a los dos títulos de su discografía: el EP Aeternam (2022) y el álbum Compositoras chilenas (2024).

Las entradas para asistir al concierto en Sala Master ya se encuentran disponibles en TicketOne.